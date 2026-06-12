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12.06.2026 10:03

Συγκίνηση στην ΕΡΤ: Ο Μανώλης Μαυρομάτης έκανε παρέμβαση για την έναρξη του Μουντιάλ (video)

12.06.2026 10:03
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Μία ξεχωριστή και συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε χθες στην αθλητική εκπομπή Game Changers της ΕΡΤ. Η εκπομπή είχε φυσικά ως κύριο θέμα την έναρξη του Μουντιάλ, όπου έγινε τηλεφωνική παρέμβαση από την… φωνή που οι περισσότερες γενιές μεγάλωσαν και συνδύασαν μαζί του αυτή την ποδοσφαιρική διοργάνωση.

Ο λόγος για τον Μανώλη Μαυρομάτη, ο οποίος μετά από πολύμηνη μάχη να κρατηθεί στη ζωή, μετά την πυρκαγιά στο διαμέρισμά του, βρίσκεται σε σημείο αποκατάστασης και χθες, βγήκε να μιλήσει για λίγο στην κρατική τηλεόραση.

Με σπαστή φωνή και φανερά συγκινημένος, ανέφερε: «Είναι συγκινητικές στιγμές και κάθε φορά που επαναλαμβάνετε, είναι που μας κάνουν υπερήφανους, τόσο που εργαστήκαμε τόσα χρόνια για την ΕΡΤ, αλλά κυρίως γιατί δε ξεχνάτε ότι περάσαμε πολλά από αυτά τα χρόνια από εκεί. Περάσανε οι φωνές όλων μας. Η πιο συγκινητική στιγμή για τον κάθε ένα που αγαπά το ποδόσφαιρο δεν υπάρχει γιατί δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε κάποια. Κάθε στιγμή είναι διαφορετική. Οι στιγμές που θυμάμαι είναι αμέτρητες, όπως και η συγκίνησή μου που θυμόσαστε αυτές τις στιγμές. Στιγμές που δεν ξαναγυρίζουν».

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