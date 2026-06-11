Ο Πέτρος Συρίγος επέστρεψε με γύψο στο Super Κατερίνα – «Θα μαγειρέψω όπως μπορώ»

Με τα δύο του χέρια στον γύψο αλλά με θετική διάθεση επέστρεψε ο Πέτρος Συρίγος στο πλατό του “Super Κατερίνα”.

Το πρωί της Πέμπτης (11/6) η Κατερίνα Καινούργιου υποδέχθηκε τον συνεργάτη της που μίλησε για την περιπέτεια που πέρασε.

Ο γνωστός σεφ ενεπλάκη τις προηγούμενες εβδομάδες σε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τη μηχανή του, που είχε ως αποτέλεσμα να υποστεί κατάγματα στα άνω άκρα και να μείνει για μέρες στο σπίτι.

«Σας έβλεπα τόσο καιρό από το σπίτι και ήθελα να έρθω, δεν μπορούσα άλλο να κάθομαι. Θα μαγειρέψω όπως μπορώ, ήθελα να είμαι εδώ. Είμαι καλά δόξα τω Θεώ, είναι λίγο δύσκολα με τον γύψο αλλά συνειδητοποίησα πόσα πολλά πράγματα έκανα και είπα να κατεβάσω λίγο τα γκάζια. Θέλω ένα δίμηνο αποθεραπεία σίγουρα», δήλωσε ο Πέτρος Συρίγος και δέχθηκε τις θερμές ευχές για περαστικά από τους συνεργάτες του.

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