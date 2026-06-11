Παγκόσμια ΜΜΕ: Αδημονία για την ετήσια σύνοδο των μεγιστάνων ΜΜΕ και Υψηλής Τεχνολογίας στο Άινταχο τον άλλο μήνα

Σε «αναμμένα κάρβουνα» βρίσκεται αυτή την περίοδο ο μιντιακός κόσμος στις ΗΠΑ αλλά και εκτός αυτών καθώς μεσολαβεί περίπου ένας μήνας έως την ετήσια συγκέντρωση μεγιστάνων και κορυφαίων στελεχών από τους επιχειρηματικούς κλάδους των ΜΜΕ και της Υψηλής Τεχνολογίας της Αμερικής.

Η «καλοκαιρινή κατασκήνωση των δισεκατομμυριούχων», όπως αλλιώς αποκαλείται το ετήσιο συνέδριο της Allen & Company στο Sun Valley Lodge, το πολυτελές χιονοδρομικό ξενοδοχειακό συγκρότημα, στο Άϊνταχο, αποτελεί καιρό τώρα το σκηνικό για «ασκήσεις» εμπιστοσύνης και πάνελ με διάσημους ομιλητές, ενώ το πραγματικό παιχνίδι των εταιρικών εξαγορών και της διπλωματίας εξελίσσεται σε γραφικά ορεινά ξύλινα σπίτια, με τα ιδιωτικά τζετ να περιμένουν σε παρακείμενο διάδρομο από-προσγειώσεων του περίφημου πολυτελούς ορεινού θέρετρου.

Ένα αντίγραφο της λίστας των «υψηλών» καλεσμένων του επενδυτικού ομίλου Allen & Co για το 2026, η οποία υπόσχεται άλλη μια χρονιά με μεγάλο αριθμό επιχειρηματιών, υψηλόβαθμων στελεχών, διευθυνόντων συμβούλων και μερικών ασυνήθιστων προσκεκλημένων, εξασφάλισε το The Variety.

Η συμπερίληψη ονομάτων στη λίστα δεν εγγυάται πάντα τη συμμετοχή, αλλά δείτε ποιοι είναι εκείνοι που πιθανότατα θα βολτάρουν στους χώρους του ξενοδοχειακού συγκροτήματος με αμάνικα μπουφάν και τζιν από τις 7 έως τις 11 Ιουλίου: Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Paramount Skydance, Ντέιβιντ Έλισον, ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Disney, Τζος Ντ’Αμάρο, ο πρόεδρος της Comcast, Μπράιαν Ρόμπερτς, και ο συνδιευθύνων σύμβουλος Μάικ Κάβανο, ο Ντέιβιντ Ζάσλαβ της WBD (ο άνθρωπος του οποίου την εταιρεία προσπαθεί να αγοράσει ο Έλισον), ο επερχόμενος διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τζον Τέρνους, και ο προκάτοχός του, Τιμ Κουκ, οι επικεφαλής του Netflix, Τεντ Σαράντος και Γκρεγκ Πίτερς, ο πρόεδρος της Sony Pictures Entertainment, Ράβι Αχούτζα, οι Ρούπερτ και Λάχλαν Μέρντοχ της Fox (καθώς και η πρώην σύζυγος του Ρούπερτ, Γουέντι Μέρντοχ), ο Νιλ Μόχαν, CEO του YouTube και ο εκτελεστικός πρόεδρος της Amazon, Τζεφ Μπέζος, εκπροσωπούν τους μεγάλους παράγοντες των μέσων ενημέρωσης.

Αναμένονται μεγιστάνες όπως ο Μπάρι Ντίλερ, ο πρώην επικεφαλής της Disney Μπομπ Ίγκερ (μαζί με τον συνεργάτη και κοσμήτορα του USC Annenberg, Γουίλοου Μπέι). Το ίδιο και ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ της Meta, ο Σούνταρ Πιτσάι της Alphabet, ο Άλεξ Καρπ της Palantir, ο Τζέφρι Κάτζενμπεργκ, ο Ρότζερ Γκούντελ του NFL, ο Ρομπ Μάνφρεντ του MLB, ο διευθύνων σύμβουλος της CAA, Μπράιαν Λουρντ, και ο ιδιοκτήτης του οργανισμού και πρόεδρος της Kering, Φρανσουά-Ανρί Πινό.

Εκεί θα είναι, μεταξύ των κορυφαίων – ή και προβεβλημένων, για διάφορους, λόγους – στελεχών όπως φαίνεται η Μπάρι Γουάις του CBS News – το «προβληματικό παιδί» του Έλισον αναφέρεται στο δημοσίευμα -, οι υπεύθυνοι περιεχομένου της Disney, Ντάνα Γουόλντεν και Άλαν Μπέργκμαν, ο Τζίμι Πιτάρο του ESPN, ο Μπράιαν Γκρέιζερ της Imagine Entertainment, ο Έντι Κιού της Apple, ο Μάικλ Ραπίνο της Live Nation, ο Ίνον Κράιζ της Mattel, καθώς και οι Τζάρετ και Τζος Κούσνερ.

Μεταξύ των παρουσιαστών και των δημοσιογράφων, στους οποίους συχνά ανατίθεται ο ρόλος του συντονιστή στο πρόγραμμα της συνάντησης, συγκαταλέγονται η Γκέιλ Κινγκ του CBS, ο Άντερσον Κούπερ και ο Βαν Τζόουνς του CNN, ο Μπρέτ Μπάιερ του Fox News, ο Άντριου Ρός Σόρκιν του CNBC, ο Έβαν Όζνος του The New Yorker, ο Τόμας Φριντμαν από τους New York Times και ο Ντέιβιντ Ιγνάτιους της Washington Post.

Το «παρών» αναμένεται να δώσουν και ηγετικές προσωπικότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως ο Ντάριο Αμοντέι της Anthropic, οι Σαμ Όλτμαν και Γκρέγκ Μπρόκμαν της OpenAI, η Μακένζι Πράις συνιδρύτρια του AlphaSchool.

Υπάρχουν επίσης ορισμένοι γνωστοί διανοούμενοι στους οποίους ενδέχεται να ζητηθεί να εκφράσουν την άποψή τους για τα επίκαιρα ζητήματα, όπως ο Τζόναθαν Χάιντ, κλινικός ψυχολόγος και συγγραφέας του βιβλίου «The Coddling of the American Mind», και ο Ρόλαντ Φράιερ, καθηγητής Οικονομικών στο Χάρβαρντ, του οποίου το έργο για τις φυλετικές διακρίσεις και τις ανισότητες έχει προκαλέσει αντιπαραθέσεις.

Η ατζέντα της Συνόδου εκτιμάται πως θα είναι πλούσια σε θεματολογία με ευρεία γκάμα πεδίων. Από τα γεωπολιτικά έως τις συγχωνεύσεις και τις κολοσσιαίες συμφωνίες στα ΜΜΕ, ως τις νέες τεχνολογίες που μετασχηματίζουν τους τρόπους παραγωγής περιεχομένου, διανομής και εμπορικής αξιοποίησης της ψυχαγωγίας.

Με δεδομένο ότι το Sun Valley έχει καθιερωθεί ως τοπόσημο στο οποίο «κλείστηκαν» συμφωνίες ΜΜΕ, από την καταστροφική συγχώνευση της TimeWarner με την AOL μέχρι την πώληση της NBCUniversal στην Comcast, ο παγκόσμιος Τύπος θα «καιροφυλαχτεί» για να δει ποίοι μεγιαστάνες θα είναι ομοτράπεζοι ή θα κάνουν μαζί πικ νικ, πεζοπορία ανάμεσα σε έλατα, ή θα παίξουν γκολφ, προσπαθώντας να καταλάβει τυχόν αγοραπωλησίες που μπορεί να κυοφορηθούν.

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