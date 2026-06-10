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10.06.2026 18:58

Πάει… Βρετανία το «Only Murders in the Building»: Γυρίσματα για την 6η σεζόν, με διάσημους Βρετανούς ηθοποιούς στο καστ

10.06.2026 18:58
only murders in the building – kast – new

Εκτός αμερικανικών συνόρων βγαίνει για πρώτη φορά η διάσημη σειρά του Hulu, «Only Murders in the Building», καθώς η Disney επιβεβαίωσε ότι τα γυρίσματα της έκτης σεζόν της διάσημης σειράς έχουν ξεκινήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Με την πλοκή της νέας σεζόν να κρατείται ως επτασφράγιστο μυστικό, η παραγωγή ανακοίνωσε μια εντυπωσιακή λίστα Βρετανών ηθοποιών που θα συμμετέχουν στα καινούργια επεισόδια και είναι οι Τζένιφερ Σόντερς, Σον Τιλ, Σιμόν ‘Ασλεϊ, Ρία Νόργουντ, Μάθιου Μπερντ , Σάρον Χόργκαν και Amar Chadha-Patel.

Η θρυλική τριάδα εξιχνίασης εγκλημάτων, την οποία αποτελούν οι Στιβ Μάρτιν, Μάρτιν Σορτ και Σελένα Γκόμεζ, επιστρέφει έχοντας ξανά στο πλευρό της τον Μάικλ Σίριλ Κρέιτον.

Η παραγωγή δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα ποια από τα λαμπερά ονόματα της 5ης σεζόν θα επιστρέψουν, αλλά πρόσφατα διέρρευσαν φωτογραφίες της Ντα’Βάιν Τζόι Ράντολφ από τα γυρίσματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το «Only Murders in the Building» προέρχεται από τους συνδημιουργούς και σεναριογράφους Στιβ Μάρτιν και Τζον Χόφμαν. Aκολουθεί τον Charles, τον Oliver και την Mabel, τρεις εκκεντρικούς ενοίκους με εμμονή στις ιστορίες αληθινών εγκλημάτων που ξεκινούν το δικό τους podcast. Με αφορμή τους σκοτεινούς φόνους που εκτυλίσσονται ακριβώς δίπλα τους, οι τρεις τους μετατρέπουν το πολυτελές κτίριο διαμερισμάτων τους στη Νέα Υόρκη σε ένα αναπάντεχο πεδίο μυστηρίου, ιντριγκών και ανατροπών.

Στην εκτελεστική παραγωγή βρίσκονται μαζί με τους πρωταγωνιστές και τον Τζον Χόφμαν, οι Νταν Φόγκελμαν, Τζες Ρόζενθαλ, Μπεν Σμιθ, Τζένιφερ Κρίτεντεν και Γκαμπριέλ ‘Αλαν, σύμφωνα με το Deadline.

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