Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Συζητάμε για να επιστρέψω τηλεοπτικά» (Video)

Για την καθημερινότητά της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας μίλησε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, επισημαίνοντας ότι η οικογένεια ήταν ανέκαθεν το μεγαλύτερό της όνειρο και νιώθει μεγάλη ικανοποίηση που αυτό έχει εκπληρωθεί.

Ερωτηθείσα για το ενδεχόμενο τηλεοπτικής της επιστροφής στο μέλλον, η παρουσιάστρια τόνισε ότι δεν το αποκλείει, αποκαλύπτοντας ότι κατά καιρούς γίνονται σχετικές συζητήσεις.

«Η δημιουργία οικογένειας ήταν το όνειρό μου, πάντοτε αυτό με ενδιέφερε. Δηλαδή είναι ένας στόχος σε αυτή τη ζωή. Εμένα αυτό μου αρέσει και ακόμα και να μεγαλώσει κι άλλο η οικογένειά μου, είναι κάτι που θα ήθελα. Συζητάμε για να επιστρέψω τηλεοπτικά αλλά δεν ξυπνάω με κανέναν καημό, κατάλαβες; Επειδή βλέπω πολλούς τίτλους στα sites “επιθυμεί διακαώς”, “δεν επιθυμεί”. Μου αρέσει η τηλεόραση. Αν προκύψει κάτι που να με εξυπηρετεί, και να εξυπηρετεί και εκείνους, καλό θα είναι να υπάρξει. Είμαι πολύ ok και να μην κάνω τηλεόραση» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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