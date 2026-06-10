ΕΡΤ: Υποστηρίζει με 1,1 εκατ. ευρώ μια ντουζίνα ελληνικές ταινίες και ντοκιμαντέρ

Με 1.100.000 ευρώ –που αποτελεί ένα μέρος του συνολικού ποσού για το τρέχον έτος– χρηματοδοτεί η ΕΡΤ κινηματογραφικές ταινίες, καθώς και ντοκιμαντέρ, όπως σημειώνει, στο πλαίσιο της εφαρμογής του νόμου 1,5%, βάσει του οποίου οι τηλεοπτικοί οργανισμοί υποχρεούνται να καταβάλουν το εν λόγω ποσοστό επί των κερδών τους προς αυτή την κατεύθυνση.

Οι πρώτες 12 ταινίες που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Κινηματογράφου της ΕΡΤ για το 2026 και θα χρηματοδοτηθούν είναι οι ακόλουθες:

« Πασχαλιές από τη νεκρή γη » του Κωνσταντίνου Δοξιάδη

» του Κωνσταντίνου Δοξιάδη « Δημόσιο πρόσωπο » του Φωκίωνα Μπόγρη

» του Φωκίωνα Μπόγρη « Lava Love » του Στηβ Κρικρή

» του Στηβ Κρικρή « Lionfish » του Θανάση Τρουμπούκη

» του Θανάση Τρουμπούκη « Holiday – το καλοκαίρι του πολέμου » του Wissam Charaf

» του Wissam Charaf « Rosa Candida » της Clara Lemaire Anspach

» της Clara Lemaire Anspach « Η αλλόκοτη σαγήνη της Madame P. » της Sara Driver

» της Sara Driver « Οι γυναίκες επιστρέφουν » της Στέφανι Ανδρέου

» της Στέφανι Ανδρέου « Home.Fire » των Άγγελου Σταύρου Ράλλη και Maria Del Mar Rodriguez Yebra

» των Άγγελου Σταύρου Ράλλη και Maria Del Mar Rodriguez Yebra « Καραγκιόζης » του Θοδωρή Παπαδουλάκη

» του Θοδωρή Παπαδουλάκη « Μικροπαντρεμένες » της Φωτεινής Λαμπρίδη

» της Φωτεινής Λαμπρίδη «Πού είναι ο μπαμπάς» της Μαρίας Λούκα

Διαβάστε επίσης:

Πάει… Βρετανία το «Only Murders in the Building»: Γυρίσματα για την 6η σεζόν, με διάσημους Βρετανούς ηθοποιούς στο καστ

«Deja vu» στη λίστα τηλεθέασης της Τρίτης (9/6)

Με ντεμαράζ, πάλι πρώτος στην κούρσα τηλεθέασης τερμάτισε ο Alpha την Τρίτη (9/6)











