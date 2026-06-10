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10.06.2026 19:06

ΕΡΤ: Υποστηρίζει με 1,1 εκατ. ευρώ μια ντουζίνα ελληνικές ταινίες και ντοκιμαντέρ

10.06.2026 19:06
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Με  1.100.000 ευρώ –που αποτελεί ένα μέρος του συνολικού ποσού για το τρέχον έτος– χρηματοδοτεί η ΕΡΤ κινηματογραφικές ταινίες, καθώς και ντοκιμαντέρ, όπως σημειώνει, στο πλαίσιο της εφαρμογής του νόμου 1,5%, βάσει του οποίου οι τηλεοπτικοί οργανισμοί υποχρεούνται να καταβάλουν το εν λόγω ποσοστό επί των κερδών τους προς αυτή την κατεύθυνση.

Οι πρώτες 12 ταινίες που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Κινηματογράφου της ΕΡΤ για το 2026 και θα χρηματοδοτηθούν είναι οι ακόλουθες:

  • «Πασχαλιές από τη νεκρή γη» του Κωνσταντίνου Δοξιάδη
  • «Δημόσιο πρόσωπο» του Φωκίωνα Μπόγρη
  • «Lava Love» του Στηβ Κρικρή
  • «Lionfish» του Θανάση Τρουμπούκη
  • «Holiday – το καλοκαίρι του πολέμου» του Wissam Charaf
  • «Rosa Candida» της Clara Lemaire Anspach
  • «Η αλλόκοτη σαγήνη της Madame P.» της Sara Driver
  • «Οι γυναίκες επιστρέφουν» της Στέφανι Ανδρέου
  • «Home.Fire» των Άγγελου Σταύρου Ράλλη και Maria Del Mar Rodriguez Yebra
  • «Καραγκιόζης» του Θοδωρή Παπαδουλάκη
  • «Μικροπαντρεμένες» της Φωτεινής Λαμπρίδη
  • «Πού είναι ο μπαμπάς» της Μαρίας Λούκα

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