Με ντεμαράζ, πάλι πρώτος στην κούρσα τηλεθέασης τερμάτισε ο Alpha την Τρίτη (9/6)

Ένα «πέταγμα» έκανε χθες στην κούρσα τηλεθέασης ο Alpha και πέρασε πρώτος στις τηλεπροτιμήσεις, παρότι το Mega είχε… γκαζώσει, επίσης.

Κατά τα λοιπά ο ανταγωνισμός κινήθηκε με επιδόσεις που δεν επέφεραν ανατροπές.

Ο ΑΝΤ1, περίπου τέσσερις μονάδες πίσω από το Mega, για λίγο δεν κατάφερε να δει διψήφιο μερίδιο. Στα ίδια πάνω κάτω ήταν Star και ΣΚΑΪ, οι οποίοι εμφάνισαν κέρδη και πλησίασαν τον ΑΝΤ1. Αυτή τη φορά δεν «συγκατοίκησαν».

Το Open «χτύπησε» ένα 6%, η ΕΡΤ1 «ξαναείδε» το 5 στο μερίδιό της, η ΕΡΤ2Σπορ χωρίς μετάδοση αγώνα μπάσκετ «ξεφούσκωσε», και το ΕΡΤNews ανέβηκε στο 3%.

Μερίδιο τηλεθέασης σχεδόν ισοδύναμο με την -ενδεικτικά- αθροιστική επίδοση των Star, ΣΚΑΪ και ΕΡΤ1 κατευθύνθηκε, σύμφωνα με τη Nielsen, σε άλλες επιλογές μέσω της τηλεόρασης.

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