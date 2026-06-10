ΕΡΤ: 4ωρο άνευ προγραμμάτων για το «μαύρο»

Συμβολική σημασία έχει η αυριανή στάση εργασίας (12.00- 16.00) του προσωπικού της ΕΡΤ που κήρυξε η ΠΟΣΠΕΡΤ με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από την κατάργηση του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού επειδή ήταν «χαρακτηριστική περίπτωση αδιαφάνειας και απίστευτης σπατάλης» όπως είχε περιγράψει την ΕΡΤ ο τότε κυβερνητικός εκπρόσωπος Σίμος Κεδίκογλου.

Η ΠΟΣΠΕΡΤ τονίζει ότι την κινητοποίηση την κάνει «για να μην ξεχαστεί ποτέ αυτή η αποφράδα μέρα» και επισημαίνει πως κάνει την στάση «σεβόμενη το τηλεοπτικό κοινό, μη παρακωλύοντας τις εκπομπές και τους αγώνες του Μουντιάλ που μόνο και αποκλειστικά στην ΕΡΤ μπορούν να παρακολουθήσουν».

Αναλυτικά η ΠΟΣΠΕΡΤ αναφέρει: «13 χρόνια πέρασαν από τη θλιβερή εκείνη μέρα που ο εκπρόσωπος τύπου της τότε κυβέρνησης με ένα εμετικό διάγγελμα λίγων σειρών ανακοίνωσε στον Ελληνικό λαό: “Η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει την ΕΡΤ”

Ρίχνοντας το ανάθεμα στους εργαζόμενους και αγνοώντας τις διαχρονικές ευθύνες των διοικήσεων και των κυβερνήσεων που τις διόριζαν, έριξαν μαύρο στην αγαπημένη όλων των Ελλήνων (όπως φάνηκε εκ του αποτελέσματος) ΕΡΤ, ρίχνοντας μαύρο και στις ζωές 2.656 εργαζομένων που μέχρι σήμερα δεν έχουν καταφέρει να κλείσουν τις πληγές που εκείνη η απαράδεκτη απόφαση δημιούργησε στους ίδιους και στις οικογένειές τους.

Το μήνυμα της 11ης Ιουνίου πιο επίκαιρο από ποτέ για μια κυβέρνηση που θεωρεί τη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση λάφυρο και διαμοιράζει τα ιμάτιά της σε ημετέρους με μηδενική τηλεοπτική εμπειρία, με απευθείας αναθέσεις και διορισμούς από τα πορτοπαράθυρα, βαπτίζοντάς τους παρουσιαστές, Διευθυντές, Τομεάρχες, υποβαθμίζοντας αργά αλλά σταθερά και την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος, αλλά και αυτών των ίδιων των συναδέλφων που με χρόνια εμπειρίας παραμερίζονται επιδεικτικά και απενεργοποιούνται επαγγελματικά.

Για τους παραπάνω λόγους και για να μην ξεχαστεί ποτέ αυτή η αποφράδα μέρα, η ΠΟΣΠΕΡΤ προκηρύσσει 4ωρη στάση εργασίας 11 Ιουνίου 2026 από τις 12:00 έως 16:00 σεβόμενη το τηλεοπτικό κοινό, μη παρακωλύοντας τις εκπομπές και τους αγώνες του Μουντιάλ που μόνο και αποκλειστικά στην ΕΡΤ μπορούν να παρακολουθήσουν».

Διαβάστε επίσης

ΣΚΑΪ: Το «Prime Τime» και ο Χρήστος Νικολαΐδης εκεί όπου αρχίζει η Ευρώπη

ΑΝΤ1: Αύριο εκτάκτως στις 20:00 το «Ενώπιος Ενωπίω» με τη συνέντευξη Μητσοτάκη

Eurovision ’27: Χάος στην Ευρώπη για νέο μποϋκοτάζ – Η Ολλανδία αναμένει έκθεση της EBU για τη διαβλητή ψηφοφορία και το… Ισραήλ

