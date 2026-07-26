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26.07.2026 09:36

Fake AI βίντεο «συνέλαβε» τη Ναταλία Γερμανού – «Θα κινηθώ νομικά»

26.07.2026 09:36
germanou

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Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε η Ναταλία Γερμανού, που εμφανίζεται σε ΑΙ βίντεο να συλλαμβάνεται σε δικαστήριο.

Η παρουσιάστρια του ALPHA δημοσίευσε το επίμαχο βίντεο στον λογαριασμό της στο Facebook, διευκρινίζοντας πως πρόκειται για κατασκευασμένο υλικό το οποίο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Παράλληλα, έκανε λόγο για ένα κακής ποιότητας βίντεο που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, τονίζοντας ότι θα ακολουθήσει τη νομική οδό.

Η Ναταλία Γερμανού επέστησε την προσοχή στους χρήστες του διαδικτύου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, επισημαίνοντας ότι άπειρες σελίδες χρησιμοποιούν την εικόνα αναγνωρίσιμων προσώπων, χωρίς άδεια, για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών και να τους εξαπατήσουν.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 26.07.2026 12:41
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Η Μαρία Σολωμού ποζάρει στο Instagram με ολόσωμο μαγιό – «Έφαγα όλο το παγωτό κατά λάθος»

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