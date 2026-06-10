«Deja vu» στην λίστα τηλεθέασης της Τρίτης (9/6)

Και χθες, όπως και την προηγούμενη Τρίτη, ή και την προπερασμένη Δευτέρα, πρώτη στις προτιμήσεις των τηλεθεατών ήταν η σειρά «Άγιος έρωτας».

Το σερί του Alpha συνεχίστηκε στις κορυφαίες θέσεις του Top 10 με τις άλλες δύο προτάσεις μυθοπλασίας του, «Να μ’ αγαπάς» και «Μπαμπά σ’ αγαπώ».

Αλλά και στις άλλες διακεκριμένες θέσεις τηλεθέασης δεν καταγράφηκε σημαντική μεταβολή από τη Nilesen.

Στα αξιοπρόσεκτα της ημέρας ήταν η απουσία κεντρικών δελτίων ειδήσεων. Η τυπολογία της ενημέρωσης με την ευρύτερη έννοια της ωστόσο εκπροσωπήθηκε από την εκπομπή «Live news.

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