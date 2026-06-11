Πέθανε ξαφνικά ο δημοσιογράφος Νίκος Σερβετάς

Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο δημοσιογράφος Νίκος Σερβετάς.

Την είδηση έκαναν γνωστή συνάδελφοί του που τον αποχαιρέτησαν με αναρτήσεις τους στα social media.

Την οδύνη του για την ξαφνική απώλεια εξέφρασε και ο πρώην ευρωβουλευτής Δημήτρης Παπαδημούλης, ο οποίος έγραψε:

«Μόλις πληροφορήθηκα ότι έφυγε από την ζωή, ξαφνικά από έμφραγμα, ο καλός σύντροφος και φίλος Νίκος Σερβετάς.

Ο Νίκος υπήρξε αριστερός με άποψη από τα νεανικά του χρόνια, δημοσιογράφος επί 40 χρόνια, με καλή και κοφτερή πένα, άνθρωπος ζεστός και με πολύ χιούμορ.

Λίγες ημέρες πριν, συναντηθήκαμε και τα είπαμε ξανά, μαζί και με την αγαπημένη του Αγγέλικα, σε μια ωραία βραδιά της εφημερίδας «Εποχή».

Αγαπημένε μας Νίκο έφυγες πολύ γρήγορα και άδικα.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και μια μεγάλη αγκαλιά στην γυναίκα της ζωής του, την συντρόφισσα μας Αγγέλικα Σαπουνά»

Ανάρτηση έκανε και η πρώην βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Φωτεινή Βάκη.

«Ανείπωτη η θλίψη και μεγάλο το σοκ όταν φεύγει ένας αγαπημένος φίλος έτσι ξαφνικά. Ο Νίκος Σερβετάς δεν είναι πια μαζί μας. Τελευταία φορά που τα είπαμε ήταν στο πάρτυ της Εποχής το Σάββατο. Κι εκείνο το κρασί, όλο το αναβάλαμε και δεν προλάβαμε να το πιούμε.

Α ρε Νίκο. Βιάστηκες. Κουράγιο και δύναμη Αγγέλικα. Συλλυπητήρια στα παιδιά και τους οικείους του», έγραψε.

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