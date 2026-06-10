Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 11 Ιουνίου

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Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Τα μετράει, τα ζυγίζει και τα βρίσκει ελλιπή» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τα σενάρια των εκλογών, κανένα από τα οποία δεν καλύπτει απολύτως τον Μητσοτάκη, αλλά και για τους μεταβλητούς παράγοντες, που είναι η απόδοση της οικονομίας και η ανθεκτικότητα των αντιπάλων του, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.
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