Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 11 Ιουνίου

Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Τα μετράει, τα ζυγίζει και τα βρίσκει ελλιπή» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τα σενάρια των εκλογών, κανένα από τα οποία δεν καλύπτει απολύτως τον Μητσοτάκη, αλλά και για τους μεταβλητούς παράγοντες, που είναι η απόδοση της οικονομίας και η ανθεκτικότητα των αντιπάλων του, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.

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