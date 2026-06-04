Ρωσία και ΗΠΑ συζητούν κοινά έργα στην ρωσική Αρκτική – Επαφές με Κούσνερ αυτή την εβδομάδα

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Η Ρωσία και οι ΗΠΑ συζητούν εντατικά κοινά έργα στη ρωσική Αρκτική, δήλωσε σήμερα ο Ρώσος απεσταλμένος Κιρίλ Ντμίτριεφ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.
Ο Ρώσος απεσταλμένος δήλωσε επίσης ότι είχε τηλεφωνική συνομιλία χθες Τετάρτη με τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, και ότι θα έχει επαφές μαζί τους αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με τα κρατικά ειδησεογραφικά πρακτορεία TASS και RIA
Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ είχαν μεσολαβήσει μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, έως ότου οι ειρηνευτικές προσπάθειες σταμάτησαν τον Φεβρουάριο, αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν πόλεμο εναντίον του Ιράν.
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