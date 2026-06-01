Τα τελευταία πέντε χρόνια, ο Τζάρεντ Κούσνερ έχει στραφεί σε ένα κυνήγι επενδύσεων στα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή.

Μέσω της επενδυτικής εταιρείας Affinity Partners, έχει στραφεί σε μια σειρά από περιοχές που ακόμη δεν έχουν γίνει αρκετά εκμεταλλεύσιμες, κυρίως σε Αλβανία και Σερβία, ελπίζοντας σε project που θα του αποφέρουν δισεκατομμύρια.

Ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ με τα σχέδιά του έχει προκαλέσει προσδοκίες για οικονομική ανάπτυξη, αλλά και έντονες αντιδράσεις από κατοίκους, περιβαλλοντικές οργανώσεις και πολιτικές ομάδες, με τελευταίο παράδειγμα τα όσα έγιναν το Σάββατο στην Αλβανία.

Ο σύζυγος της Ιβάνκα Τραμπ δεν έχει επιλέξει τυχαία αυτές τις περιοχές καθώς όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, έχει μια λίστα χαρακτηριστικών που τον προσέλκυσαν ώστε να κυνηγήσει αυτές τις επενδύσεις.

Τα κοινά χαρακτηριστικά όλων αυτών των περιοχών που του τράβηξαν το ενδιαφέρον, είναι τα εξής:

Παραθαλάσσιες ή τουριστικά ελκυστικές τοποθεσίες.

Σχετικά χαμηλότερες αξίες γης σε σχέση με ώριμες δυτικές αγορές.

Ισχυρή κρατική υποστήριξη ή παραχωρήσεις δημόσιας γης.

Προσδοκία αύξησης αξιών μέσω τουρισμού και πολυτελών αναπτύξεων.

Οι αντιδράσεις στην Αλβανία

Στην Αλβανία, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει επικεντρωθεί στο νησί Σάζαν και στη χερσόνησο Ζβέρνετς, κοντά στην πόλη Αυλώνα. Το σχέδιο προβλέπει την ανάπτυξη πολυτελών τουριστικών εγκαταστάσεων υψηλού επιπέδου, με τη συμμετοχή διεθνών brands φιλοξενίας. Οι υποστηρικτές του έργου τονίζουν ότι η περιοχή μπορεί να προσελκύσει επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να ενισχύσει τη διεθνή εικόνα της αλβανικής Ριβιέρας ως ανταγωνιστικού τουριστικού προορισμού της Μεσογείου.

Ωστόσο, οι αντιδράσεις υπήρξαν έντονες. Περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν εκφράσει ανησυχίες για τις επιπτώσεις σε ευαίσθητα οικοσυστήματα, καθώς το Σάζαν και η γύρω περιοχή φιλοξενούν προστατευόμενα είδη χλωρίδας και πανίδας. Παράλληλα, κάτοικοι και ακτιβιστές υποστηρίζουν ότι η παραχώρηση δημόσιας γης σε ξένους επενδυτές μπορεί να περιορίσει την πρόσβαση των πολιτών σε παράκτιες περιοχές και να μετατρέψει φυσικούς πόρους σε αποκλειστικά εμπορικά αγαθά. Κριτική έχει επίσης ασκηθεί για την ταχύτητα με την οποία προωθούνται οι εγκρίσεις και για το κατά πόσο υπήρξε επαρκής δημόσια διαβούλευση. Το Σάββατο οι αντιδράσεις κορυφώθηκαν με επεισόδια και τραυματίες, μεταξύ των οποίων και ένας Έλληνας.

Η Σερβία και το κτίριο-σύμβολο

Ανάλογες συζητήσεις έχουν αναπτυχθεί και στη Σερβία. Εκεί, η Affinity Partners απέκτησε δικαιώματα ανάπτυξης στο συγκρότημα Generalštab στο Βελιγράδι, ένα εμβληματικό κτίριο που υπέστη σοβαρές ζημιές κατά τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ το 1999. Το σχέδιο περιλαμβάνει ξενοδοχείο πολυτελείας, εμπορικούς χώρους, γραφεία και κατοικίες. Η σερβική κυβέρνηση παρουσιάζει το έργο ως ευκαιρία αστικής αναγέννησης μιας υποβαθμισμένης περιοχής στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Για πολλούς Σέρβους, όμως, το συγκεκριμένο κτίριο αποτελεί μνημείο ιστορικής μνήμης. Αρχιτέκτονες, ιστορικοί και ομάδες πολιτών έχουν αντιδράσει στην ιδέα της μετατροπής ενός χώρου που συνδέεται με ένα τραυματικό κεφάλαιο της σύγχρονης ιστορίας της χώρας σε εμπορική και τουριστική ανάπτυξη. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η ανάπλαση θα έπρεπε να διατηρήσει περισσότερο τον μνημειακό χαρακτήρα του συγκροτήματος, ενώ άλλοι αμφισβητούν τη διαφάνεια της διαδικασίας παραχώρησης και τους όρους της συμφωνίας με τους επενδυτές.

Το άνοιγμα Κούσνερ στη Μέση Ανατολή

Πέρα από τα Βαλκάνια, ο Κούσνερ έχει αναπτύξει στενές οικονομικές σχέσεις με χώρες της Μέσης Ανατολής, κυρίως τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η δραστηριότητά του αφορά περισσότερο επενδυτικά κεφάλαια, χρηματοδοτήσεις και στρατηγικές συνεργασίες παρά άμεσες αναπτύξεις ακινήτων αντίστοιχες με εκείνες της Αλβανίας και της Σερβίας. Παρ’ όλα αυτά, η δημόσια συζήτηση υπήρξε εξίσου έντονη, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου επικριτές έχουν θέσει ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων λόγω του πολιτικού του ρόλου στο παρελθόν και των μετέπειτα επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων στην περιοχή.

Στο Ισραήλ, επενδύσεις της Affinity Partners σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις τεχνολογίας έχουν αντιμετωπιστεί κυρίως ως οικονομικές πρωτοβουλίες και όχι ως μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεις στον χώρο ή στο περιβάλλον. Ωστόσο, και εκεί έχουν διατυπωθεί ερωτήματα σχετικά με τη σχέση μεταξύ διπλωματικών επαφών που αναπτύχθηκαν κατά την περίοδο της συμμετοχής του Kushner στην αμερικανική κυβέρνηση και των μεταγενέστερων επιχειρηματικών συνεργασιών.

Ένα κοινό στοιχείο σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι οι επενδύσεις επικεντρώνονται σε περιοχές ή περιουσιακά στοιχεία με ισχυρό συμβολισμό.

Αναλυτικά οι περιοχές που έχει κάνει επενδύσεις

Αλβανία – Νησί Sazan – Ανάπτυξη πολυτελούς τουριστικού θερέτρου και ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων.

Αλβανία – Χερσόνησος Zvërnec – Ανάπτυξη ξενοδοχείων, βιλών και τουριστικών ακινήτων.

Αλβανία – Περιοχή Vlorë / Albanian Riviera – Τουριστικές επενδύσεις και παραθαλάσσια ακίνητα υψηλής αξίας.

Σερβία – Generalštab, Βελιγράδι – Ξενοδοχείο, κατοικίες, γραφεία και εμπορική ανάπτυξη.

Ισραήλ – Εθνικό επίπεδο – Επενδύσεις σε χρηματοοικονομικές εταιρείες και επιχειρήσεις τεχνολογίας.

Σαουδική Αραβία – Εθνικό επίπεδο – Επενδυτικά κεφάλαια και στρατηγικές συμμετοχές μέσω της Affinity Partners.

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα – Εθνικό επίπεδο – Συνεργασίες σε έργα ακινήτων και μεγάλες επενδυτικές αναπτύξεις.

Οι περιοχές με παρόμοια χαρακτηριστικά που φέρονται να τον ενδιαφέρουν

Μαυροβούνιο – Κότορ και Τίβατ – Πολυτελή resorts, μαρίνες και τουριστικά ακίνητα.

Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Neum – Τουριστική και παραθαλάσσια ανάπτυξη ακινήτων.

Βόρεια Μακεδονία – Λίμνη Οχρίδα – Ξενοδοχειακές και τουριστικές αναπτύξεις.

Γεωργία – Batumi – Παραθαλάσσια ακίνητα, ξενοδοχεία και τουριστικές επενδύσεις.

Μαρόκο – Ατλαντική ακτή – Τουριστικά mega-projects και παραθεριστικά συγκροτήματα.

