Οι ουρανοξύστες του Κούσνερ στο Βελιγράδι στέλνουν τον Σέρβο υπουργό Πολιτισμού στον… εισαγγελέα

Μπελάδες έφερε στον Σέρβο υπουργό Πολιτισμού Νίκολα Σελάκοβιτς η παραχώρηση του πρώην γιουγκοσλαβικού Γενικού Επιτελείου Στρατού στο Βελιγράδι στον Τζάρεντ Κούσνερ.



Συγκεκριμένα, η εισαγγελία ζητά την ποινική δίωξη του υπουργού Πολιτισμού και άλλων τριών κρατικών αξιωματούχων για την υπόθεση.

Στη σχετική πρόταση κατηγορητηρίου που κατατέθηκε από την εισαγγελία αναφέρεται ότι ο υπουργός Νίκολα Σελάκοβιτς και άλλα τρία άτομα «θεωρούνται ύποπτοι για κατάχρηση εξουσίας, παραβίαση της νομοθεσίας και πλαστογραφία δημόσιου εγγράφου με σκοπό τον αποχαρακτηρισμό χώρου που αποτελούσε τμήμα της πολιτιστικής κληρονομιάς».



Τον Μάιο του 2025 η σερβική κυβέρνηση υπέγραψε συμφωνία με εταιρία (Affinity Partners) που ανήκει στον Τζάρεντ Κουσνέρ, στον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου, για την παραχώρηση για 99 χρόνια, του χώρου όπου βρίσκεται το βομβαρδισμένο από το ΝΑΤΟ αρχηγείο του γιουγκοσλαβικού στρατού.





Ακολούθησαν μαζικές διαδηλώσεις πολιτών που εναντιώνονται σε αυτήν τη συμφωνία ενώ παράλληλα η εισαγγελία διεξήγαγε έρευνες μιας και το κτήριο ήταν διατηρητέο. Κατά τη διάρκεια των ερευνών ο επικεφαλής του Ινστιτούτου Προστασίας Πολιτιστικών Μνημείων, Γκόραν Βάσιτς, παραδέχτηκε πως, ύστερα από πιέσεις που δέχτηκε από το υπουργείο Πολιτισμού, πλαστογράφησε επίσημο έγγραφο ώστε να φαίνεται ότι το πρώην γενικό επιτελείο δεν κατέχει καθεστώς μνημείου πολιτιστικής κληρονομιάς. Η εμπλοκή της δικαιοσύνης σταμάτησε προσωρινά την εφαρμογή της συμφωνίας.



Στις αρχές Νοεμβρίου στο κοινοβούλιο υπερψηφίστηκε ειδικός νόμος (Lex specialis) ο οποίος υπερισχύει της σερβικής νομοθεσίας και επιτρέπει την κατεδάφιση του κτηριακού συγκροτήματος παρά το γεγονός ότι αποτελεί μνημείο αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Με τον τρόπο αυτό ξεπεράστηκαν τα νομικά εμπόδια για την οικοδόμηση του χώρου.



Ο Τζάρεντ Κούσνερ στις αρχές του 2024 εξέφρασε την πρόθεσή του να κατασκευάσει στον χώρο όπου βρίσκεται το βομβαρδισμένο κτηριακό συγκρότημα του ΓΕΣ, δύο ουρανοξύστες με πολυτελές ξενοδοχείο, διαμερίσματα και επαγγελματικούς χώρους.

