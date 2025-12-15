Στα λευκά η Νέα Υόρκη: Δείτε το πρώτο χιόνι του χειμώνα στο Central Park – Μαγευτικές εικόνες και βίντεο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Γεγονός είναι η πρώτη χιονόπτωση του φετινού χειμώνα στη Νέα Υόρκη, με την αμερικανική μεγαλούπολη να καλύπτεται από ένα πέπλο χιονιού, που χάρισε εντυπωσιακές εικόνες σε μικρούς και μεγάλους.
Κεντρικό σημείο αναφοράς, το εμβληματικό Central Park, με τα δέντρα και τα μονοπάτια να ντύνονται στα λευκά την Κυριακή μετά την πρώτη ισχυρή χιονόπτωση της φετινής σεζόν.
Το χιόνι άρχισε να πέφτει κατά τη διάρκεια της νύχτας σε ολόκληρη την πόλη, με την έντασή του να αυξάνεται τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, προτού αρχίσει σταδιακά να εξασθενεί από τα δυτικά προς τα μέσα της ημέρας.
Η χιονόπτωση έγινε ιδιαίτερα αισθητή σε μια πόλη που τα τελευταία χρόνια έχει καταγράψει χαμηλότερα από τα κανονικά επίπεδα χιονιού.
Στα αεροδρόμια της πόλης, η χιονόπτωση ήταν ακόμη πιο έντονη. Στο διεθνές αεροδρόμιο Τζον Φ. Κένεντι είχαν καταγραφεί έως τις 7 το πρωί 6,6 εκατοστά χιονιού, ενώ στο LaGuardia η συσσώρευση έφτασε τα 4,3 εκατοστά.
