Στα λευκά η Νέα Υόρκη: Δείτε το πρώτο χιόνι του χειμώνα στο Central Park – Μαγευτικές εικόνες και βίντεο

Γεγονός είναι η πρώτη χιονόπτωση του φετινού χειμώνα στη Νέα Υόρκη, με την αμερικανική μεγαλούπολη να καλύπτεται από ένα πέπλο χιονιού, που χάρισε εντυπωσιακές εικόνες σε μικρούς και μεγάλους.

Κεντρικό σημείο αναφοράς, το εμβληματικό Central Park, με τα δέντρα και τα μονοπάτια να ντύνονται στα λευκά την Κυριακή μετά την πρώτη ισχυρή χιονόπτωση της φετινής σεζόν.

VIDEO: 🇺🇸 New York City blanketed in its first snow of winter



People flocked to Central Park and had to shift snow off sidewalks after the city's first snowfall of the winter#AFPVertical pic.twitter.com/rv4KP4w81D — AFP News Agency (@AFP) December 15, 2025

A birds-eye view of Central Park covered in snow ❄️ pic.twitter.com/nFDQHbGULx — Gus Saltonstall (@GusSaltonstall) December 15, 2025

Το χιόνι άρχισε να πέφτει κατά τη διάρκεια της νύχτας σε ολόκληρη την πόλη, με την έντασή του να αυξάνεται τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, προτού αρχίσει σταδιακά να εξασθενεί από τα δυτικά προς τα μέσα της ημέρας.



Η χιονόπτωση έγινε ιδιαίτερα αισθητή σε μια πόλη που τα τελευταία χρόνια έχει καταγράψει χαμηλότερα από τα κανονικά επίπεδα χιονιού.

Nueva York amaneció de blanco tras la primera nevada de la temporada. La tormenta también cubrió ciudades como Boston y Filadelfia, con acumulaciones de hasta 7 cm. Autoridades mantienen operativos y advierten que el frío continuará en los próximos días. pic.twitter.com/zJAaC5TQP7 December 15, 2025

Στα αεροδρόμια της πόλης, η χιονόπτωση ήταν ακόμη πιο έντονη. Στο διεθνές αεροδρόμιο Τζον Φ. Κένεντι είχαν καταγραφεί έως τις 7 το πρωί 6,6 εκατοστά χιονιού, ενώ στο LaGuardia η συσσώρευση έφτασε τα 4,3 εκατοστά.

