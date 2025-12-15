search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.12.2025 20:11
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.12.2025 18:04

Στα λευκά η Νέα Υόρκη: Δείτε το πρώτο χιόνι του χειμώνα στο Central Park – Μαγευτικές εικόνες και βίντεο

15.12.2025 18:04
central park xioni 12- new

Γεγονός είναι η πρώτη χιονόπτωση του φετινού χειμώνα στη Νέα Υόρκη, με την αμερικανική μεγαλούπολη να καλύπτεται από ένα πέπλο χιονιού, που χάρισε εντυπωσιακές εικόνες σε μικρούς και μεγάλους.

Κεντρικό σημείο αναφοράς, το εμβληματικό Central Park, με τα δέντρα και τα μονοπάτια να ντύνονται στα λευκά την Κυριακή μετά την πρώτη ισχυρή χιονόπτωση της φετινής σεζόν.

Το χιόνι άρχισε να πέφτει κατά τη διάρκεια της νύχτας σε ολόκληρη την πόλη, με την έντασή του να αυξάνεται τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, προτού αρχίσει σταδιακά να εξασθενεί από τα δυτικά προς τα μέσα της ημέρας.


Η χιονόπτωση έγινε ιδιαίτερα αισθητή σε μια πόλη που τα τελευταία χρόνια έχει καταγράψει χαμηλότερα από τα κανονικά επίπεδα χιονιού.

Στα αεροδρόμια της πόλης, η χιονόπτωση ήταν ακόμη πιο έντονη. Στο διεθνές αεροδρόμιο Τζον Φ. Κένεντι είχαν καταγραφεί έως τις 7 το πρωί 6,6 εκατοστά χιονιού, ενώ στο LaGuardia η συσσώρευση έφτασε τα 4,3 εκατοστά.

Διαβάστε επίσης:

Axios: Αυστηρή προειδοποίηση του Λευκού Οίκου στον Νετανιάχου για παραβίαση της εκεχειρίας στη Γάζα

Σίδνεϊ: Πατέρας και γιος, σχεδίασαν το μακελειό μετά από ταξίδι στις Φιλιππίνες – Οι σχέσεις με τον ISIS – Αυστηροποιούνται οι νόμοι για την οπλοκατοχή

Ρωσία: «Μαλλιά κουβάρια» έγιναν ο… Άγιος Βασίλης με τον… Spider-man και τον… Μίκι Μάους (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
finikounta_sillifthentes
ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Εμμένουν στην αθωότητά τους οι δύο συλληφθέντες ως ηθικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας – Αρνήθηκαν τις κατηγορίες στην απολογία τους

tsipas ithaki paroysiasi
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τι πιστεύουν οι πολίτες για το comeback του Τσίπρα μετά και την παρουσίαση της «Ιθάκης»

kideia_lenas-samara_vaggelis-marinakis
ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος για τον Βαγγέλη Μαρινάκη: Πέθανε η μητέρα του, Ειρήνη

kalpes 43- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Alco: Συντριπτικά υπέρ των αγροτών οι πολίτες, δικαιολογημένες οι κινητοποιήσεις και για 6 στους 10 ψηφοφόρους ΝΔ

theodorikakos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα Θεοδωρικάκου – Φάμελλου για ακρίβεια και… εξώστη του Παλλάς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
NIKOS-ROMANOS_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

100 πανεπιστημιακοί στο πλευρό του Νίκου Ρωμανού: «Καταγγέλλουμε την εκδικητική μεταχείριση»

nikos-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η δεύτερη διαγραφή του Γιώργου Λαμπράκη, κουμπάρου του Νίκου Ανδρουλάκη και η αμηχανία πριν την αντεπίθεση

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο αποκλεισμός πολλών χαμηλοσυνταξιούχων από την έκτακτη ενίσχυση των 250 ευρώ

foureira-new
LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: «Επειδή ήμουν παιδί από την Αλβανία, έπρεπε να κάνω μεγαλύτερη προσπάθεια» (Video)

TSIPRAS PIERRAKAKIS DOUKAS PAPPAS
ΚΑΛΧΑΣ

Ο ανασχηματισμός έπεται του προϋπολογισμού, ο Φραπές εξοργίζει τα μπλόκα και το μπέρδεμα με τις κουμπαριές, τα συγχαρητήρια σε Πιερρακάκη και τα όρια με Τσίπρα 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 15.12.2025 20:09
finikounta_sillifthentes
ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Εμμένουν στην αθωότητά τους οι δύο συλληφθέντες ως ηθικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας – Αρνήθηκαν τις κατηγορίες στην απολογία τους

tsipas ithaki paroysiasi
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τι πιστεύουν οι πολίτες για το comeback του Τσίπρα μετά και την παρουσίαση της «Ιθάκης»

kideia_lenas-samara_vaggelis-marinakis
ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος για τον Βαγγέλη Μαρινάκη: Πέθανε η μητέρα του, Ειρήνη

1 / 3
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων Αποσύνδεση