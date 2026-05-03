«La Nación»: Οι αμερικανικές αρχές ακύρωσαν τις βίζες κορυφαίων στελεχών της εφημερίδας

Η εφημερίδα La Nación («το Έθνος»), η κυριότερη και γνωστότερη στην Κόστα Ρίκα, ανέφερε χθες Σάββατο ότι οι αρχές των ΗΠΑ ακύρωσαν τις βίζες πολλών κορυφαίων στελεχών της, μέτρο που χαρακτήρισε «άνευ προηγουμένου» για το έντυπο με ιστορία 79 ετών το οποίο επικρίνει την κυβέρνηση της δεξιάς στο κράτος της κεντρικής Αμερικής, που έχει συνάψει ιδιαίτερα στενή σχέση με εκείνη του Ντόναλντ Τραμπ.

Η είδηση αυτή μακραίνει τον κατάλογο των ακυρώσεων των θεωρήσεων διαβατηρίων που είχαν παραχωρηθεί σε πολιτικούς αντιπάλους του απερχόμενου προέδρου, του Ροδρίγο Τσάβες.

Την περασμένη χρονιά, ο κοσταρικανός σοσιαλδημοκράτης πρώην πρόεδρος και νομπελίστας ειρήνης (1987) Όσκαρ Άριας είχε επίσης καταγγείλει την απόφαση της Ουάσιγκτον να του αφαιρέσει τη βίζα.

Δέσμευση για ανεξάρτητη άσκηση της δημοσιογραφία

Το διοικητικό συμβούλιο της La Nación σε κείμενό του τόνισε πως «ενημερώθηκε για το ότι ακυρώθηκαν από τις ΗΠΑ οι βίζες μελών του», χωρίς να διευκρινίσει πόσων.

Επισημαίνοντας πως προφανώς αναγνωρίζει το κυρίαρχο δικαίωμα των ΗΠΑ να αποφασίζουν «τους όρους για την είσοδο στην επικράτειά τους», επισήμανε πως η κίνηση αυτή είναι «άνευ προηγουμένου» σε βάρος «ανεξάρτητης» εφημερίδας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της La Nación, κανένα από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της δεν έλαβε «επίσημη εξήγηση» για το γεγονός.

Πάντως «καμιά τέτοια απόφαση δεν θα αλλάξει» τη «δέσμευσή της στην ανεξάρτητη άσκηση της δημοσιογραφίας», τόνισε η σύνταξή της.

Ο Ροδρίγο Τσάβες χαρακτηρίζει τα μέσα ενημέρωσης που τον επικρίνουν «αχρείο Τύπο», ιδίως τη La Nación, την οποία κατηγορεί για «συκοφαντική δυσφήμιση».

Από τον Τσάβες στη Λάουρα Φερνάντες

Αφοσιωμένος σύμμαχος της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος Τσάβες θα παραχωρήσει την εξουσία την ερχόμενη Παρασκευή 8η Μαΐου στη Λάουρα Φερνάντες, πρώην υπουργό του και στέλεχος του κόμματός του, η οποία έχει εξαγγείλει πως θα συνεχίσει την εφαρμογή των συμφωνιών για τη μετανάστευση που προβλέπουν ιδίως την υποδοχή δεκάδων υπηκόων τρίτων κρατών αφού απελαθούν από τις ΗΠΑ.

Η ελευθερία του Τύπου στην Κόστα Ρίκα επιδεινώθηκε αισθητά επί των ημερών της κυβέρνησης του προέδρου Τσάβες, σύμφωνα με διεθνείς οργανώσεις, όπως η ΜΚΟ Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (Reporters sans frontières, RSF).

Ο Ροδρίγο Τσάβες προχώρησε σε σύσφιγξη των σχέσεων με τον Ντόναλντ Τραμπ κι ενέταξε την Κόστα Ρίκα στη λεγόμενη «Ασπίδα της Αμερικής», συμμαχία λατινοαμερικάνικων χωρών οι κυβερνήσεις των οποίων ευθυγραμμίζονται με τον ρεπουμπλικάνο. Στο πλαίσιο της συμμαχίας, προωθείται, μεταξύ άλλων, η στρατιωτικοποίηση του αγώνα κατά της διακίνησης ναρκωτικών.

