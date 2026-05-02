Λίβανος: Πάνω από 2.650 οι νεκροί από ισραηλινές επιθέσεις μέσα σε δυο μήνες

Τουλάχιστον 2.659 οι νεκροί από ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο, μέσα σε δύο μήνες, σύμφωνα με το υπουργείο υγείας της χώρας.

Το Υπουργείο Δημόσιας Υγείας του Λιβάνου έδωσε στη δημοσιότητα τα τελευταία στοιχεία για τα θύματα από την έναρξη των ισραηλινών επιθέσεων στη χώρα, πριν από δύο μήνες.

Κλιμακώνεται η βία στην περιοχή

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από τις 2 Μαρτίου έως τις 2 Μαΐου, οι ισραηλινές επιθέσεις σε όλο τον Λίβανο έχουν προκαλέσει τον θάνατο 2.659 ανθρώπων και τον τραυματισμό 8.183 ακόμη.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση της βίας στην περιοχή, με τις επιθέσεις να πλήττουν πολλαπλές περιοχές της χώρας.

Ο αυξανόμενος αριθμός θυμάτων εντείνει την ανθρωπιστική κρίση στον Λίβανο, με τις αρχές να βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξημένες ανάγκες περίθαλψης και υποστήριξης των πληγέντων.

