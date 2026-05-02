Ιράν: «Στο γήπεδο των ΗΠΑ η μπάλα, πρέπει να επιλέξουν μεταξύ πολέμου και διπλωματίας – Είμαστε έτοιμοι και για τα δυο σενάρια»

Έτοιμη να ξεκινήσει πάλι τον πόλεμο ή να δώσει προτεραιότητα στη διπλωματία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ, δηλώνει η Τεχεράνη, τονίζοντας ότι «η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών».

«Το Ιράν παρουσίασε το σχέδιό του στο μεσολαβητή Πακιστάν, με στόχο τον οριστικό τέλος του επιβληθέντος πολέμου, και τώρα η μπάλα είναι στο γήπεδο των ΗΠΑ, οι οποίες πρέπει να επιλέξουν μεταξύ της διπλωματικής οδού ή της συνέχισης μιας συγκρουσιακής προσέγγισης», δήλωσε ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γκαριμπαμπαντί.

«Το Ιράν, προκειμένου να διασφαλίσει τα εθνικά του συμφέροντα και την ασφάλειά του, είναι έτοιμο και για τις δύο επιλογές», πρόσθεσε, απευθυνόμενος σε πρεσβευτές και επικεφαλής διπλωματικών αποστολών στην ιρανική πρωτεύουσα.

Ιράν: «Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε ξεκάθαρη μη συμμόρφωση με τη Συνθήκη Μη Διάδοσης Πυρηνικών»

Το Ιράν κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι δεν συμμορφώνονται με τη Συνθήκη Μη Διάδοσης Πυρηνικών (NPT), κάνοντας λόγο για «υποκριτική συμπεριφορά», σύμφωνα με ανακοίνωση της μόνιμης αντιπροσωπείας της Τεχεράνης στον ΟΗΕ.

Στην ανακοίνωση, η ιρανική πλευρά υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ, ως χώρα που διαθέτει «χιλιάδες πυρηνικές κεφαλές» και «ο μεγαλύτερος διασπορέας τέτοιων όπλων», βρίσκονται επί 56 χρόνια σε «ξεκάθαρη μη συμμόρφωση» με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τα άρθρα I και VI της συνθήκης, τα οποία αφορούν τη μη διάδοση και τον πυρηνικό αφοπλισμό.

«Να μην υπάρχει κάλυψη»

Η ιρανική αποστολή τονίζει ότι «οι ΗΠΑ δεν θα πρέπει να λαμβάνουν καμία κάλυψη για την εξοργιστική και υποκριτική τους συμπεριφορά», εντείνοντας τη ρητορική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πλευρών.

Θέση για τον εμπλουτισμό ουρανίου

Παράλληλα, το Ιράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει νομικός περιορισμός στο επίπεδο εμπλουτισμού ουρανίου, εφόσον η διαδικασία πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη της Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA), όπως –όπως ισχυρίζεται– συνέβαινε και στην περίπτωσή του.

