Απόφαση Τραμπ για αποχώρηση στρατευμάτων από την Γερμανία: Ανησυχία στην Ευρώπη, αντιδράσεις στο Κογκρέσο – Τι σημαίνει η εξέλιξη για το μέλλον του ΝΑΤΟ

H αντιπαράθεση του Ντοναλντ Τραμπ με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς περνάει αντικειμενικά σε νέο στάδιο έπειτα από την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ να αποσύρει 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία. Όπως είναι λογικό, η εν λόγω απόφαση έχει θορυβήσει την Ευρώπη η οποία ήδη βρίσκεται σε φάση πολεμικής αναδιοργάνωσης και στροφής στην πολεμική οικονομία, έχοντας ως «βάση» την συμμαχία με τις ΗΠΑ.

Όπως τονίζει ο Guardian, η γερμανική κυβέρνηση επιχείρησε να αμβλύνει τη βαρύτητα της κίνησης του Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς την «αναμενόμενη» και υπενθύμιση της ανάγκης η Ευρώπη να επενδύσει στην άμυνά της. Η αμερικανική αποχώρηση, η οποία σύμφωνα με το Πεντάγωνο θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων 6 έως 12 μηνών, ακολουθεί τις επικρίσεις του Φρίντριχ Μερτς για τον πόλεμο του Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν και τον χειρισμό των επακόλουθων διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη.

Ο Γερμανός καγκελάριος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «ταπεινώνονται» από την ηγεσία του Ιράν. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε άμεσα, λέγοντας ότι ο Φρίντριχ Μερτς «δεν ξέρει τι λέει» ενώ, λίγο αργότερα, έθεσε επί τάπητος το ενδεχόμενο απόσυρσης στρατευμάτων.

Η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, Άλισον Χαρτ, ανέφερε το Σάββατο (2/5) ότι η συμμαχία «συνεργάζεται με τις ΗΠΑ ώστε να κατανοήσει τις λεπτομέρειες της απόφασής τους σχετικά με τη διάταξη δυνάμεων στη Γερμανία». Οι δηλώσεις της υποδηλώνουν πως η ανακοίνωση της απόσυρσης αποτέλεσε μονομερή ενέργεια, με ελάχιστο ή μηδαμινό συντονισμό με τους Ευρωπαίους συμμάχους της Ουάσινγκτον. «Αυτή η προσαρμογή υπογραμμίζει την ανάγκη η Ευρώπη να συνεχίσει να επενδύει περισσότερο στην άμυνα και να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την κοινή μας ασφάλεια», ανέφερε η ίδια μέσω των κοινωνικών δικτύων, σημειώνοντας ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ έχουν σημειώσει πρόοδο μετά τη συμφωνία του περασμένου έτους για επένδυση 5% του ΑΕΠ στην άμυνα, με στόχο την αντιμετώπιση της αυξανόμενης απειλής από τη Ρωσία.

Εκπρόσωπος του γερμανικού Υπουργείου Άμυνας τόνισε ότι η σχεδιαζόμενη απόσυρση των ΗΠΑ από βάσεις στη Γερμανία καταδεικνύει πως «πρέπει να ενισχύσουμε τον ευρωπαϊκό πυλώνα εντός του ΝΑΤΟ», εκτιμώντας τη σημερινή αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Γερμανία στους 40.000 άνδρες.

Τα στρατεύματα των ΗΠΑ στην Ευρώπη

Σήμερα, οι ΗΠΑ διατηρούν περίπου 36.400 στρατιώτες στη Γερμανία, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Αμερικανικού Κέντρου Δεδομένων Στρατιωτικών Ανθρώπινων Πόρων και οι στρατιώτες αυτοί είναι κατανεμημένοι σε πάνω από 20 βάσεις σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με το CNNi, άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου εδρεύει σημαντικός αριθμός ενεργού προσωπικού των ΗΠΑ περιλαμβάνουν την Ιταλία, με περισσότερους από 12.000 και το Ηνωμένο Βασίλειο, με λίγο πάνω από 10.000.

Οι ευρωπαϊκές χώρες φιλοξενούν αμερικανικές δυνάμεις σε αρκετές σημαντικές αεροπορικές και ναυτικές βάσεις, συμπεριλαμβανομένης της αμερικανικής αεροπορικής βάσης στο Ράμσταϊν στη Γερμανία, της RAF Lakenheath και της RAF Mildenhall στο Ηνωμένο Βασίλειο, του Αβιάνο στην Ιταλία και του Lajes Field στις πορτογαλικές Αζόρες.

Τα αρχηγεία της Ευρωπαϊκής Διοίκησης των ΗΠΑ και της Διοίκησης των ΗΠΑ στην Αφρική βρίσκονται στη Στουτγάρδη της Γερμανίας και υπάρχουν δύο εγκαταστάσεις που υποστηρίζουν το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ στη Νάπολη και τη Σιγονέλα της Ιταλίας.

Η στρατηγική σημασία αυτών των βάσεων έχει εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου, αναφέρει ο Guardian. Από απλές στρατιωτικές θέσεις άμυνας κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, οι βάσεις αυτές έχουν εξελιχθεί σε σημεία προετοιμασίας και υποστήριξης για αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις σε περιοχές όπως το Ιράκ, το Αφγανιστάν και πιο πρόσφατα το Ιράν. Μάλιστα σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι βάσεις αυτές παίζουν κρίσιμο ρόλο στη διαχείριση των αμερικανικών στρατιωτικών δραστηριοτήτων σε όλο τον κόσμο.

Τι περιλαμβάνει η απόσυρση των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν αναφέρει ότι μια μάχιμη ομάδα ταξιαρχίας του στρατού που είναι ήδη αναπτυγμένη στη Γερμανία, θα αποσυρθεί, ενώ θα ακυρωθεί και η προγραμματισμένη ανάπτυξη ενός τάγματος πυροβολικού μεγάλου βεληνεκούς στη χώρα, με πιθανή εμπλοκή και άλλων μονάδων.

Μάλιστα, σύμφωνα με το Defense Manpower Data Center του αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας, 68.000 ενεργοί στρατιωτικοί υπηρετούν μόνιμα σε βάσεις στην Ευρώπη. Περαιτέρω αποσύρσεις ενδέχεται να πυροδοτήσουν σύγκρουση με το Κογκρέσο το οποίο, πέρσι, όρισε ότι η στρατιωτική δύναμη στην Ευρώπη δεν πρέπει να πέσει κάτω από τους 76.000. Το Κογκρέσο έθεσε αυτό το όριο μετά την απόσυρση μιας ταξιαρχίας, πέρσι, από τη Ρουμανία, με αμφότερα τα κόμματα να εκδίδουν κοινή ανακοίνωση που απαιτούσε αυστηρή αξιολόγηση πριν από οποιαδήποτε άλλη «σημαντική αλλαγή στη δομή πολεμικών επιχειρήσεων».

Αντιδράσεις στο Κογκρέσο

Σύμφωνα με το CNNi, oι Ρεπουμπλικάνοι πρόεδροι των επιτροπών Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής και της Γερουσίας εξέδωσαν σήμερα δήλωση στην οποία δηλώνουν «πολύ ανήσυχοι» για την απόφαση του Πενταγώνου να αποσύρει 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία.

«Η Γερμανία έχει αναλάβει δράση ανταποκρινόμενη στην έκκληση του Προέδρου Τραμπ για μεγαλύτερη κατανομή των βαρών, αυξάνοντας σημαντικά τις αμυντικές δαπάνες και παρέχοντας απρόσκοπτη πρόσβαση, βάσεις και υπερπτήσεις για τις αμερικανικές δυνάμεις για την υποστήριξη της Επιχείρησης Epic Fury», δήλωσαν ο Γερουσιαστής Ρότζερ Γουίκερ και ο Βουλευτής Μάικ Ρότζερς.

Οι πρόεδροι προέτρεψαν το Πεντάγωνο να διατηρήσει τα αμερικανικά στρατεύματα παρόντα στην Ευρώπη μετακινώντας τα προς τα ανατολικά, όπου οι σύμμαχοι «έχουν κάνει σημαντικές επενδύσεις για να φιλοξενήσουν αμερικανικά στρατεύματα… ενισχύοντας παράλληλα την πρώτη γραμμή του ΝΑΤΟ για να βοηθήσουν στην αποτροπή μιας πολύ πιο δαπανηρής σύγκρουσης από την αρχή».

Ο γερουσιαστής του Μισισιπή και ο βουλευτής της Αλαμπάμα δήλωσαν ότι «οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στη στάση των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη απαιτεί μια σκόπιμη διαδικασία αναθεώρησης και στενό συντονισμό με το Κογκρέσο και τους συμμάχους μας» και ότι αναμένουν από το Πεντάγωνο να συνεργαστεί με τις επιτροπές εποπτείας για την απόφαση.

Το αδιέξοδο του Τραμπ στο Ιράν

Κατά τα άλλα, οι προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στο Ιράν παρέμειναν σε τέλμα, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «δεν είναι ικανοποιημένος» με την ιρανική πρόταση που προέβλεπε την άρση των αμοιβαίων αποκλεισμών στα Στενά του Ορμούζ, με τα πυρηνικά και άλλα ζητήματα ασφαλείας να τίθενται προσωρινά στην άκρη. Η Wall Street Journal ανέφερε ότι η Τεχεράνη μετρίασε τους όρους της για την έναρξη συνομιλιών, εγκαταλείποντας την απαίτηση για άρση του αμερικανικού αποκλεισμού πριν από την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, δεν έχει συμφωνηθεί ακόμη χρόνος για νέο γύρο επαφών.

Η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων ενδέχεται να περιπλακεί από νέο κύμα ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στον νότιο Λίβανο. Το λιβανέζικο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων NNA ανέφερε ότι αεροπορικό πλήγμα στο χωριό Κφαρ Ντατζάλ σκότωσε δύο άτομα, ενώ άλλο έπληξε σπίτι στο χωριό Λουαϊζέ, σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους. Δύο ακόμη άτομα έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση στο χωριό Σουκίν. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έπληξε περισσότερες από 50 «υποδομές» της Χεζμπολάχ και αναχαίτισε ρουκέτα που στοχοποιούσε ισραηλινές δυνάμεις στον νότιο Λίβανο.

