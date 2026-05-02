ΣΑΒΒΑΤΟ 02.05.2026 20:34
Ιράν: «Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε ξεκάθαρη μη συμμόρφωση με τη Συνθήκη Μη Διάδοσης Πυρηνικών»

Το Ιράν κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι δεν συμμορφώνονται με τη Συνθήκη Μη Διάδοσης Πυρηνικών (NPT), κάνοντας λόγο για «υποκριτική συμπεριφορά», σύμφωνα με ανακοίνωση της μόνιμης αντιπροσωπείας της Τεχεράνης στον ΟΗΕ.

Στην ανακοίνωση, η ιρανική πλευρά υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ, ως χώρα που διαθέτει «χιλιάδες πυρηνικές κεφαλές» και «ο μεγαλύτερος διασπορέας τέτοιων όπλων», βρίσκονται επί 56 χρόνια σε «ξεκάθαρη μη συμμόρφωση» με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τα άρθρα I και VI της συνθήκης, τα οποία αφορούν τη μη διάδοση και τον πυρηνικό αφοπλισμό.

«Να μην υπάρχει κάλυψη»

Η ιρανική αποστολή τονίζει ότι «οι ΗΠΑ δεν θα πρέπει να λαμβάνουν καμία κάλυψη για την εξοργιστική και υποκριτική τους συμπεριφορά», εντείνοντας τη ρητορική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πλευρών.

Θέση για τον εμπλουτισμό ουρανίου

Παράλληλα, το Ιράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει νομικός περιορισμός στο επίπεδο εμπλουτισμού ουρανίου, εφόσον η διαδικασία πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη της Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA), όπως –όπως ισχυρίζεται– συνέβαινε και στην περίπτωσή του.

Η δήλωση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο έντασης γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και τις σχέσεις της με τη Δύση.

