Πανσερραϊκός-ΑΕΛ 1-1: «Χρυσός βαθμός» για τους γηπεδούχους – Φωνάζει η ΑΕΛ για τη διαιτησία

Έπειτα από ένα παιχνίδι με λιγοστές φάσεις μπροστά στις δυο εστίες, αλλά δύο γκολ και έντονα συναισθήματα, Πανσερραϊκός και ΑΕΛ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1 στο Δημοτικό Στάδιο Σερρών, για την 6η αγωνιστική των Play Out του πρωταθλήματος της Super League.

Η ομάδα του Τζιανκούκα Φέστα φάνηκε να φεύγει με το «τρίποντο» έχοντας προηγηθεί με τον Λιούμπομιρ Τούπτα (76’). Στο πέμπτο από τα οκτώ λεπτά των καθυστερήσεων, όμως, ο αρχηγός Θεοχάρης Ηλιάδης υπέπεσε σε πέναλτι – κάνοντας χέρι – με τον Νίκο Καρέλη (90’+9’) να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ για τα «λιοντάρια». Τα οποία με τον βαθμό παραμένουν σε θέση ισχύος στη «μάχη» για την παραμονή, με την ΑΕΛ να βρίσκεται πια σε δεινή θέση – εξ ου και τα κλάματα του Ηλιάδη κι άλλων στο τέλος του αγώνα.

Οι Θεσσαλοί, πάντως, έχουν τρομερά παράπονα για τον καταλογισμό του πέναλτι, με τον αρχηγό της ομάδας να «φωνάζει» για επιθετικό φάουλ στη φάση, αλλά ο Φωτιάς πήγε στο on field review και δεν άλλαξε απόφαση.

Διαιτητής: Βασίλειος Φωτιάς (Πέλλας)

Κίτρινες: Κάλινιν, Καρασαλίδης – Μασόν, Πασάς, Ηλιάδης, Τούπτα, Βενετικίδης, Παπαγεωργίου.

Κόκκινες: Μασόν (90’+4’)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Πανσερραϊκός (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Φέλτες, Γκελασβίλι (52’ Ντε Μάρκο), Κάλινιν, Λύρατζης, Τσαούσης (86’ Καρέλης), Ομεονγκά, Δοϊρανλής (74’ Μπεν Σαλάμ), Ριέρα, Τεϊσέιρα (74’ Μασκανάκης), Ίβαν

ΑΕΛ (Τζιανλούκα Φέστα): Βενετικίδης, Όλαφσον (64’ Παπαγεωργίου), Μασόν, Ηλιάδης, Μπατουμπινσικά, Ναόρ, Ατανάσοφ, Πέρες (84’ Παντελάκης), Σουρλής (46’ Σαγκάλ), Πασάς (74’ Σίστο), Τούπτα

Οργή στην ΑΕΛ για τη διαιτησία: «Η ξεφτίλα του ελληνικού ποδοσφαίρου με το Γάλλο Λανουά παρόντα»!

«Πουλικίδης 2023, Φωτιάς 2026. Η ξεφτίλα του ελληνικού ποδοσφαίρου με το Γάλλο Λανουά παρόντα. Ουδείς αισχύνεται; Είναι προφανές ότι πληρώνουμε οικτρά κάποια ηρωικά αποτελέσματα της κανονικής διαρκείας του πρωταθλήματος, με όρους ποδοσφαιρικής παράγκας στη Super League. Συγχαρητήρια! Αποστολή εξετελέσθη», τονίζει η ΑΕΛ με ανακοίνωσή της σχετικά με το παιχνίδι.

