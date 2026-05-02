Φωτιά στην Πάτρα: Αποπνίκτικη η ατμόσφαιρα, μεγάλη μάχη της Πυροσβεστικής – Καίγονται λάστιχα στο παλιό εργοστάσιο της Pirelli

Ολονύχτια θα είναι όπως όλα δείχνουν η «μάχη» της Πυροσβεστικής με τη φωτιά στην Πάτρα όπου βρίσκεται το παλιό εργοστάσιο της Pirelli, καθώς οι φλόγες καίνε και λάστιχα.

Παρά το γεγονός ότι η φωτιά έχει περιοριστεί σημαντικά, το υλικό που φλέγεται καθιστά εξαιρετικά δύσκολο το έργο της άμεσης και πλήρους κατάσβεσης της εστίας.

Στο μεταξύ, πυκνοί καπνοί έχουν κάνει αποπνικτική την ατμόσφαιρα, καθιστώντας τοξικό τον αέρα για τους κατοίκους.

Νωρίτερα, εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους της περιοχής Λεύκα να παραμείνουν στα σπίτια τους λόγω του καπνού.

⚠️ Activation 1⃣1⃣2⃣



🆘 Fire at an industrial facility in the area #Lefka of the regional unit of #Achaia



‼️ Dangerous smoke



‼️ Stay indoors, close doors and windows and follow the instructions of the Authorities@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) May 2, 2026

«Επικίνδυνοι καπνοί. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα» αναφέρει το μήνυμα του 112.

