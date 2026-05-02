search
ΣΑΒΒΑΤΟ 02.05.2026 20:32
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.05.2026 19:08

Αίγιο: Πυρά κατά σταθμευμένου οχήματος στον Οικισμό Μεσσηνέζη – Εκτιμήσεις για ξεκαθάρισμα λογαριασμών

Επεισόδιο με πυροβολισμούς έλαβε χώρα το βράδυ της Παρασκευής (1/5) στην περιοχή του Οικισμού Μεσσηνέζη, στο Αίγιο.

Άγνωστοι δράστες άνοιξαν πυρ εναντίον ενός σταθμευμένου οχήματος, με αποτέλεσμα αυτό να υποστεί υλικές ζημιές. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας aigiovoice.gr, οι δράστες χρησιμοποίησαν όπλο διαμετρήματος 9 χιλιοστών, πυροβολώντας το όχημα πριν τραπούν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με το σενάριο του ξεκαθαρίσματος λογαριασμών να βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας.

Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Αιγιαλείας, η οποία συλλέγει στοιχεία από τον χώρο, ενώ παράλληλα αναζητούνται μαρτυρίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας που ενδέχεται να ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Διαβάστε επίσης:

Περιστέρι: Συμπλοκή τουλάχιστον 10 ανηλίκων – Δύο 15χρονοι τραυματίες

Ηλεκτρικά πατίνια: Kίνδυνος …χωρίς φρένο – Τι προβλέπει ο νόμος για τα όρια ταχύτητας, 150 παιδιά έχουν καταλήξει στο νοσοκομείο

Τρόμος στη Ζάκυνθο: Πλοίο με πάνω από 670 επιβάτες προσέκρουσε ενώ έδενε στο λιμάνι

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε ξεκάθαρη μη συμμόρφωση με τη Συνθήκη Μη Διάδοσης Πυρηνικών»

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναιτωλικός-Κηφισιά 0-1: Διπλό παραμονής για την ομάδα του Λέτο

ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Φωτιά κοντά στις παλιές εγκαταστάσεις της Pirelli – Δυσκολία πρόσβασης από την Πυροσβεστική

ΚΟΣΜΟΣ

Άγνωστοι κατέλαβαν τάνκερ ανοικτά της Υεμένης – Το κατευθύνουν προς τις ακτές της Σομαλίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΚΟΣΜΟΣ

Μπλόφα ή πραγματική απειλή για την Ελλάδα το νέο ναυτικό πρόγραμμα της Τουρκίας, με αεροπλανοφόρα και πυρηνοκίνητα υποβρύχια;

CUCINA POVERA

Πεντανόστιμη κρέμα καραμελέ με ζαχαρούχο γάλα

Μήνυμα Μπουρδούμη στους «προστάτες» των θυτών και όσους κρατούν αποστάσεις - Media
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δεν υπάρχουν «ήρεμα νερά» στο Αιγαίο

CUCINA POVERA

Πέννες αλ μπάφο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3