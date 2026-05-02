Άγνωστοι κατέλαβαν τάνκερ ανοικτά της Υεμένης – Το κατευθύνουν προς τις ακτές της Σομαλίας

Άγνωστοι κατέλαβαν ένα τάνκερ το Σάββατο (2/5) στα ανοικτά των ακτών της Υεμένης, στον Κόλπο του Άντεν, και το κατεύθυναν προς τη Σομαλία.

Σύμφωνα με την ακτοφυλακή της Υεμένης, το τάνκερ «EUREKA» καταλήφθηκε στα ανοικτά της επαρχίας Σάμπουα της Υεμένης από μια ομάδα που «επιβιβάστηκε, ανέλαβε τον έλεγχο του σκάφους και στη συνέχεια το κατεύθυνε… προς τις ακτές της Σομαλίας».

Η ακτοφυλακή της Υεμένης, η οποία υπάγεται στην διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, δεσμεύτηκε να διερευνήσει την επίθεση.

«Η θέση του δεξαμενόπλοιου έχει προσδιοριστεί και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την παρακολούθησή του και τη λήψη των απαραίτητων μέτρων, σε μια προσπάθεια να ανακτηθεί και να διασφαλιστεί η ασφάλεια του πληρώματός του», ανέφερε, χωρίς να προσδιορίσει τον αριθμό των μελών του πληρώματος ή την εθνικότητά τους.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Marine Traffic, το EUREKA είναι ένα δεξαμενόπλοιο με σημαία του Τόγκο, το οποίο φέρεται να βρισκόταν στο λιμάνι Φουτζάιρα των ΗΑΕ στα τέλη Μαρτίου.

Η πειρατεία ήταν ανεξέλεγκτη στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας τη δεκαετία του 2000, με αποκορύφωμα το 2011 όταν έλαβαν χώρα εκατοντάδες επιθέσεις, αλλά μειώθηκε σημαντικά χάρη στις διεθνείς ναυτικές αποστολές και τις νέες τακτικές της εμπορικής ναυτιλίας.

Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες οι επιθέσεις έχουν αυξηθεί και πάλι, σύμφωνα με έκθεση της ναυτικής αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει αναπτυχθεί στα ανοικτά των ακτών της χώρας της ανατολικής Αφρικής.

Η επιχείρηση Atalanta, η ναυτική δύναμη της ΕΕ για τη Σομαλία, κατέγραψε τρεις επιθέσεις στα τέλη Απριλίου, σύμφωνα με την υπηρεσία πληροφοριών της, το Κέντρο Θαλάσσιας Ασφάλειας του Ινδικού Ωκεανού (MSCIO).

Από τις 28 Φεβρουαρίου, η ναυτιλία στην περιοχή έχει επίσης διαταραχθεί λόγω του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, αλλά δεν υπήρχαν άμεσα στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι η πειρατεία του Σαββάτου συνδέεται με τη σύγκρουση.

Τον περασμένο μήνα, ένα δεξαμενόπλοιο καταλήφθηκε στον Κόλπο του Άντεν από μια νέα ομάδα πειρατών που δραστηριοποιείται από την παραλιακή πόλη Γκαρακάντ στην πολιτεία Πουντλάντ της βορειοανατολικής Σομαλίας, όπως δήλωσε στην AFP ένας τοπικός αξιωματούχος ασφαλείας.

