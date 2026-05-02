ΚΥΡΙΑΚΗ 03.05.2026 00:33
Βραζιλία: Τουλάχιστον έξι νεκροί και χιλιάδες άνθρωποι εκτοπισμένοι από σφοδρές βροχοπτώσεις

Σφοδρές βροχοπτώσεις που έπληξαν τη βορειοανατολική Βραζιλία τις τελευταίες 48 ώρες έχουν αφήσει πίσω τουλάχιστον έξι νεκρούς και έχουν εκτοπίσει χιλιάδες ανθρώπους στις πολιτείες Περναμπούκο και Παραΐμπα, ανακοίνωσε σήμερα η ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Στο Περναμπούκο, οι βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις στην πρωτεύουσα της πολιτείας, Ρεσίφε, και σε κοντινές περιοχές. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Ρεσίφε και δύο στη γειτονική Ολίντα, ενώ περίπου 1.500 απομακρύνθηκαν από τις περιοχές τους.

Στην Παραΐμπα, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 1.800 εκτοπίστηκαν ή έμειναν άστεγοι, σύμφωνα με το βραζιλιάνικο υπουργείο Ενσωμάτωσης και Περιφερειακής Ανάπτυξης, το οποίο ανέφερε ότι οι πόλεις που επλήγησαν περισσότερο περιλάμβαναν το Κόντε, πρωτεύουσα της πολιτείας Ζοάο Πεσόα και την Καμπίνα Γκράντε.

«Το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κινδύνων και Καταστροφών εξέδωσε 22 ειδοποιήσεις κατά τη διάρκεια της κρίσιμης περιόδου βροχοπτώσεων. Λόγω των επιπτώσεων στο Περναμπούκο και την Παραΐμπα και της πρόγνωσης καιρού για την περιοχή, το επιχειρησιακό επίπεδο αυξήθηκε στο μέγιστο επίπεδο συναγερμού», τόνισε το υπουργείο.

Ενώ οι βροχοπτώσεις έχουν υποχωρήσει και η κατάσταση βελτιώνεται, κάτοικοι πρέπει να παραμείνουν σε επαγρύπνηση καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββάτου, πρόσθεσε.

Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα δήλωσε με ανάρτηση στο X ότι επικοινώνησε με τις τοπικές αρχές για να προσφέρει υποστήριξη. «Η κυβέρνηση συνεχίζει να παρακολουθεί την κατάσταση για να παρέχει κάθε απαραίτητη βοήθεια», σημείωσε.

