ΚΥΡΙΑΚΗ 03.05.2026 00:33
02.05.2026 23:55

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για φωτιά σε στέγη κατοικίας στο Ωραιόκαστρο

φωτογραφία αρχείου

Συναγερμός σήμανε στις δυνάμεις της Πυροσβεστικής, το βράδυ του Σαββάτου (2/5), όταν μια φωτιά εκδηλώθηκε σε κατοικία στην περιοχή του Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη, κινητοποιώντας άμεσα ισχυρές δυνάμεις.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το thestival.gr, η εστία εντοπίστηκε λίγο μετά τις 21:00 στη σκεπή του οικήματος, η οποία βρίσκεται επί της οδού Δωδεκανήσου, με τους κατοίκους της γειτονιάς να ειδοποιούν το κέντρο επιχειρήσεων καθώς οι καπνοί έγιναν γρήγορα ορατοί στον νυχτερινό ουρανό της πόλης.

Πάντως, η ανταπόκριση των Αρχών υπήρξε ακαριαία και, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, οι φλόγες περιόρισαν το καταστροφικό τους έργο στο επάνω τμήμα της κατοικίας, ωστόσο ο κίνδυνος επέκτασης στο εσωτερικό του σπιτιού ή σε παρακείμενες ιδιοκτησίες παρέμενε υψηλός λόγω των υλικών που χρησιμοποιούνται συνήθως στις κεραμοσκεπές.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν συνολικά 15 πυροσβέστες, οι οποίοι μετέβησαν στην οδό Δωδεκανήσου με πέντε πυροσβεστικά οχήματα. Οι άνδρες της υπηρεσίας κατέβαλαν συντονισμένες προσπάθειες να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο, χρησιμοποιώντας κλίμακες και ειδικό εξοπλισμό για την πρόσβαση στο δύσβατο σημείο της οροφής.

Η επιχείρηση επικεντρώθηκε στην πλήρη κατάσβεση των εστιών που έκαιγαν κάτω από τα κεραμίδια, μια διαδικασία που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και εξειδικευμένες κινήσεις. Παράλληλα με την κατάσβεση, οι πυροσβέστες προχώρησαν σε προληπτικούς ελέγχους στα διπλανά κτήρια.

