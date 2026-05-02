Πτώχευση της Spirit Airlines: Σημαντικό πλήγμα για τον Τραμπ – Πρώτο «θύμα» της κρίσης του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν η χαμηλού κόστους αεροπορική

Σοβαρές αναταράξεις προκαλεί στην παγκόσμια αεροπορική αγορά η εκτίναξη των τιμών των καυσίμων, με την πτώχευση αμερικανικής εταιρείας χαμηλού κόστους Spirit Airlines να αποδίδεται στις συνέπειες της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ και τον Ντόναλντ Τραμπ να δέχεται ένα σημαντικό πλήγμα καθώς 17.000 υπάλληλοι χάνουν τη δουλειά τους.

Ως το πρώτο σημαντικό οικονομικό «θύμα» της κρίσης που συνδέεται με τον πόλεμο στο Ιράν χαρακτηρίζεται η πτώχευση της αμερικανικής αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους Spirit Airlines, η οποία απασχολεί περίπου 17.000 εργαζόμενους.

Αν και η εταιρεία αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες εδώ και χρόνια, η κατάσταση επιδεινώθηκε δραματικά λόγω της εκτόξευσης του κόστους των αεροπορικών καυσίμων, εξέλιξη που αποδίδεται στον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, ενός από τα σημαντικότερα περάσματα για τη διακίνηση πετρελαίου παγκοσμίως.

Η Spirit Airlines, με ιστορία που ξεκινά από το 1964 ως εταιρεία τσάρτερ και μετεξελίχθηκε τη δεκαετία του 1990 σε πρωτοπόρο των χαμηλού κόστους πτήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, οδηγήθηκε τελικά στην απόφαση να κηρύξει πτώχευση.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η αεροπορική εταιρεία απέρριψε πρόταση στήριξης ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, κρίνοντας ότι η συνεχιζόμενη άνοδος των τιμών καυσίμων καθιστά μη βιώσιμη την προοπτική ανάκαμψης.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η εξέλιξη αυτή συνιστά και πολιτικό πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς αναδεικνύει τις ευρύτερες οικονομικές επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης.

Την ίδια ώρα, η κρίση επηρεάζει συνολικά τον αεροπορικό κλάδο. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Lufthansa, η οποία έχει ήδη ανακοινώσει την περικοπή περίπου 20.000 πτήσεων μικρών αποστάσεων για την περίοδο από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο του 2026, προκειμένου να περιορίσει το αυξημένο λειτουργικό κόστος.

Διαβάστε επίσης:

Βραζιλία: Τουλάχιστον έξι νεκροί και χιλιάδες άνθρωποι εκτοπισμένοι από σφοδρές βροχοπτώσεις

Ιράν: «Στο γήπεδο των ΗΠΑ η μπάλα, πρέπει να επιλέξουν μεταξύ πολέμου και διπλωματίας – Είμαστε έτοιμοι και για τα δυο σενάρια»

Απόφαση Τραμπ για αποχώρηση στρατευμάτων από την Γερμανία: Ανησυχία στην Ευρώπη, αντιδράσεις στο Κογκρέσο – Τι σημαίνει η εξέλιξη για το μέλλον του ΝΑΤΟ