Νέα ένταση με τον Κάλινιτς μετά το κεφαλοκλίδωμα σε παίκτη της Ζλάτιμπορ – Σκαρφάλωσε τα κάγκελα και άρχισε καυγά (Video)

Μετά το πρώτο σκηνικό στο οποίο ο Νίκολα Κάλινιτς επιτέθηκε στον Ματέι Τσίμπεϊ, ο Σέρβος φόργουορντ συμμετείχε σε νέα ένταση μετά τη λήξη της αναμέτρησης της Ζλάντιμπορ με τον Ερυθρό Αστέρα.

Συγκεκριμένα ο Κάλινιτς φαίνεται σε έξαλλη κατάσταση να σκαρφαλώνει στα κάγκελα του γηπέδου και να εμπλέκεται σε νέο καυγά, με τους ψυχραιμότερους να προσπαθούν να τον συγκρατήσουν.

CRAZY SCENES after Zlatibor tied best-of-three series at 1-1 against Crvena Zvezda in the Serbian League quarterfinals.



Nikola Kalinic was ejected after a big incident with Matej Cibej, and after the game he got into another brawl.pic.twitter.com/fYXFN7xIjz — Basketball Sphere (@BSphere_) May 1, 2026

