search
ΣΑΒΒΑΤΟ 02.05.2026 16:04
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Τρόμος στον Άγιο Δημήτριο: Μεθυσμένος 30χρονος άρχισε να πυροβολεί στον αέρα – Έκρυβε εργαλεία διάρρηξης στο σπίτι του

astynomia new

Τον πανικό έσπειρε σε γειτονιά του Αγίου Δημητρίου ένας 30χρονος, ο οποίος ενώ είχε μεθύσει από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, άρχισε να πυροβολεί στον αέρα, ξεσηκώνοντας τους κατοίκους.

Το συμβάν έλαβε χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (2/5), όταν οι «μπλαωθιές» άρχισαν να αντηχούν παντού στον δρόμο, με κάποιους περίοικους να βρίσκουν το θάρρος να βγουν έξω, για να δουν τι συνέβαινε.

Αντίκρυσαν τότε τον 30χρονο να βρίσκεται επί του δρόμου, με το πυροβόλο ανά χείρας, και να συνεχίζει να πυροβολεί αδιακρίτως, και κάλεσαν έτσι την αστυνομία.

Οι άντρες της ΕΛΑΣ έσπευσαν με δύο περιπολικά στο σημείο, εντοπίζοντας τον άντρα με το όπλο, αφοπλίζοντάς τον, και βρίσκοντας 57 σφαίρες στην κατοχή του.

Περαιτέρω έρευνα αποκάλυψε πως ο 30χρονος έκρυβε και εργαλεία για διαρρήξεις, ενώ αυτή τη στιγμή ο άντρας ερευνάται για τυχόν ποινικό παρελθόν ή εγκληματικές απόπειρες.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

