Τρόμος στον Άγιο Δημήτριο: Μεθυσμένος 30χρονος άρχισε να πυροβολεί στον αέρα – Έκρυβε εργαλεία διάρρηξης στο σπίτι του

Τον πανικό έσπειρε σε γειτονιά του Αγίου Δημητρίου ένας 30χρονος, ο οποίος ενώ είχε μεθύσει από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, άρχισε να πυροβολεί στον αέρα, ξεσηκώνοντας τους κατοίκους.

Το συμβάν έλαβε χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (2/5), όταν οι «μπλαωθιές» άρχισαν να αντηχούν παντού στον δρόμο, με κάποιους περίοικους να βρίσκουν το θάρρος να βγουν έξω, για να δουν τι συνέβαινε.

Αντίκρυσαν τότε τον 30χρονο να βρίσκεται επί του δρόμου, με το πυροβόλο ανά χείρας, και να συνεχίζει να πυροβολεί αδιακρίτως, και κάλεσαν έτσι την αστυνομία.

Οι άντρες της ΕΛΑΣ έσπευσαν με δύο περιπολικά στο σημείο, εντοπίζοντας τον άντρα με το όπλο, αφοπλίζοντάς τον, και βρίσκοντας 57 σφαίρες στην κατοχή του.

Περαιτέρω έρευνα αποκάλυψε πως ο 30χρονος έκρυβε και εργαλεία για διαρρήξεις, ενώ αυτή τη στιγμή ο άντρας ερευνάται για τυχόν ποινικό παρελθόν ή εγκληματικές απόπειρες.

Διαβάστε επίσης:

