Θανατηφόρο τροχαίο στην Πάρο: 40χρονος οδηγός μηχανής «καρφώθηκε» σε δέντρο

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (1/4) στην Πάρο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 40χρονος.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα cyclades24.gr, περίπου στις 16:30, επί της επαρχιακής οδού Παροικιάς – Αγκαιριάς, η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε δέντρο.

Από τη σφοδρή σύγκρουση ο οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Πάρου, το οποίο έχει αναλάβει και τη σχετική προανάκριση.

