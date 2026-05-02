ΣΑΒΒΑΤΟ 02.05.2026 16:04
Η Έμιλι Μέιτλις επιστρέφει με ντοκιμαντέρ για τα αρχεία Έπστιν και το δίκτυο εξουσίας γύρω του

Η Έμιλι Μέιτλις, η δημοσιογράφος που βρέθηκε πίσω από την ιστορική συνέντευξη του Πρίγκιπα Άντριου για την υπόθεση Τζέφρι Έπστιν στο Newsnight του BBC, ετοιμάζει νέα αποκαλυπτική σειρά ντοκιμαντέρ.

Η παραγωγή, με προσωρινό τίτλο «The Epstein Files», θα επικεντρώνεται στα αρχεία του καταδικασμένου χρηματιστή και στις διασυνδέσεις του με ισχυρές προσωπικότητες.

Σύμφωνα με το Channel 4, η σειρά θα περιλαμβάνει μαρτυρίες επιζώντων, αλλά και εκτενή ανάλυση εγγράφων και στοιχείων που σχετίζονται με το δίκτυο επιρροής και προστασίας του Έπστιν.

«Πώς κατάφερε να αποφεύγει τη δικαιοσύνη επί δεκαετίες;»

Η Έμιλι Μέιτλις, που σήμερα παρουσιάζει το podcast The News Agents, θα επιχειρήσει να απαντήσει στο κρίσιμο ερώτημα: πώς ο Τζέφρι Έπστιν κατάφερε να αποφεύγει τη δικαιοσύνη επί δεκαετίες.

Η συνέντευξη του 2019 με τον Πρίγκιπα Άντριου θεωρείται σημείο καμπής για τη δημόσια εικόνα του μέλους της βρετανικής βασιλικής οικογένειας και ενέπνευσε ήδη δύο δραματοποιημένες παραγωγές. Στη μία, τη δημοσιογράφο υποδύθηκε η Τζίλιαν Άντερσον και στην άλλη η Ρουθ Γουίλσον.

Τη σκηνοθεσία της νέας σειράς αναλαμβάνει η Κέιτι Σέξτον, ενώ την παραγωγή υπογράφει η Lion TV σε συνεργασία με την All3Media. Εκτελεστικός παραγωγός θα είναι ο Ντάνιελ Περλ.

«Η υπόθεση Έπστιν είναι η απόλυτη έκφραση ενός συστήματος πλούτου, επιρροής και ατιμωρησίας», δήλωσε η Μέιτλις, τονίζοντας ότι στόχος της σειράς είναι να δοθούν ουσιαστικές απαντήσεις και φωνή στους επιζώντες.

Διαβάστε επίσης:

Γερμανός υπουργός Άμυνας για την απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών: «Ήταν αναμενόμενο, να αναλάβει η Ευρώπη μεγαλύτερη ευθύνη»

Spirit Airlines: Ξαφνικό λουκέτο για την αεροπορική εταιρεία – Αγωνία για 17.000 εργαζόμενους, στον «αέρα» χιλιάδες επιβάτες

CNN: Χαμένοι σχεδόν όλοι οι πρωταγωνιστές του πολέμου στη Μέση Ανατολή – Οι λίγοι κερδισμένοι στο παρασκήνιο

Σύλλογος Εργαζομένων στο νοσοκομείου Αγίου Νικολάου: Τι απαντά στον Άδωνι Γεωργιάδη

Ναταλία Γερμανού: «Έκανα συνέντευξη στον Καλλίρη ενώ ήμασταν πλακωμένοι και είχε φύγει από το σπίτι!»

Τρόμος στον Άγιο Δημήτριο: Μεθυσμένος 30χρονος άρχισε να πυροβολεί στον αέρα – Έκρυβε εργαλεία διάρρηξης στο σπίτι του

«Τον Μητσοτάκη και τα μάτια μας», λέει ο Γεωργιάδης – Το βίντεο του 2009 και η «προειδοποίηση» ενόψει εκλογών

Akylas: Η πρώτη φωτογραφία με την ομάδα του πριν την 1η πρόβα

Μπλόφα ή πραγματική απειλή για την Ελλάδα το νέο ναυτικό πρόγραμμα της Τουρκίας, με αεροπλανοφόρα και πυρηνοκίνητα υποβρύχια;

Πεντανόστιμη κρέμα καραμελέ με ζαχαρούχο γάλα

Δεν υπάρχουν «ήρεμα νερά» στο Αιγαίο

Ο ΣΚΑΪ, ο Παπαδρόσος, η Κοσιώνη, μια έρευνα για SLAPPs, η global ΕΡΤ και ένα ντοκιμαντέρ για τους 200 της Καισαριανής

Άννα-Μαρία Παπαχαραλάμπους για την αξονική σπονδυλοαρθρίτιδα: «Εύχομαι να υπήρχε καλύτερη ενημέρωση»

