Η Έμιλι Μέιτλις επιστρέφει με ντοκιμαντέρ για τα αρχεία Έπστιν και το δίκτυο εξουσίας γύρω του

Η Έμιλι Μέιτλις, η δημοσιογράφος που βρέθηκε πίσω από την ιστορική συνέντευξη του Πρίγκιπα Άντριου για την υπόθεση Τζέφρι Έπστιν στο Newsnight του BBC, ετοιμάζει νέα αποκαλυπτική σειρά ντοκιμαντέρ.

Η παραγωγή, με προσωρινό τίτλο «The Epstein Files», θα επικεντρώνεται στα αρχεία του καταδικασμένου χρηματιστή και στις διασυνδέσεις του με ισχυρές προσωπικότητες.

Σύμφωνα με το Channel 4, η σειρά θα περιλαμβάνει μαρτυρίες επιζώντων, αλλά και εκτενή ανάλυση εγγράφων και στοιχείων που σχετίζονται με το δίκτυο επιρροής και προστασίας του Έπστιν.

«Πώς κατάφερε να αποφεύγει τη δικαιοσύνη επί δεκαετίες;»

Η Έμιλι Μέιτλις, που σήμερα παρουσιάζει το podcast The News Agents, θα επιχειρήσει να απαντήσει στο κρίσιμο ερώτημα: πώς ο Τζέφρι Έπστιν κατάφερε να αποφεύγει τη δικαιοσύνη επί δεκαετίες.

Η συνέντευξη του 2019 με τον Πρίγκιπα Άντριου θεωρείται σημείο καμπής για τη δημόσια εικόνα του μέλους της βρετανικής βασιλικής οικογένειας και ενέπνευσε ήδη δύο δραματοποιημένες παραγωγές. Στη μία, τη δημοσιογράφο υποδύθηκε η Τζίλιαν Άντερσον και στην άλλη η Ρουθ Γουίλσον.

Τη σκηνοθεσία της νέας σειράς αναλαμβάνει η Κέιτι Σέξτον, ενώ την παραγωγή υπογράφει η Lion TV σε συνεργασία με την All3Media. Εκτελεστικός παραγωγός θα είναι ο Ντάνιελ Περλ.

«Η υπόθεση Έπστιν είναι η απόλυτη έκφραση ενός συστήματος πλούτου, επιρροής και ατιμωρησίας», δήλωσε η Μέιτλις, τονίζοντας ότι στόχος της σειράς είναι να δοθούν ουσιαστικές απαντήσεις και φωνή στους επιζώντες.

