Spirit Airlines: Ξαφνικό λουκέτο για την αεροπορική εταιρεία – Αγωνία για 17.000 εργαζόμενους, στον «αέρα» χιλιάδες επιβάτες

Οριστικό λουκέτο έβαλε η Spirit Airlines, που ανακοίνωσε -τα ξημερώματα- την άμεση αναστολή των λειτουργιών της, προχωρώντας σε μαζικές ακυρώσεις πτήσεων.

Η αμερικανική εταιρεία χαμηλού κόστους, που απασχολεί περίπου 17.000 υπαλλήλους και εξωτερικούς συνεργάτες, δεν κατάφερε να ανακάμψει μετά τις δύο πτωχεύσεις και την παρατεταμένη αύξηση των τιμών των καυσίμων, καθώς δεν εξασφάλισε κρατική χρηματοδότηση, αφήνοντας ξεκρέμαστους χιλιάδες επιβάτες.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι επιβάτες που έκαναν κράτηση πτήσεων με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες θα λάβουν αυτόματα επιστροφή χρημάτων. «Οι επισκέπτες που έκλεισαν πτήσεις μέσω ταξιδιωτικού πράκτορα θα πρέπει να επικοινωνήσουν απευθείας με τον ταξιδιωτικό πράκτορα για να ζητήσουν επιστροφή χρημάτων», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή της.

Ωστόσο, αναφερόμενη σε όσους αγόρασαν την πτήση τους μέσω κουπονιού, πίστωσης ή με πόντους «Free Spirit», έκανε γνωστό πως οποιαδήποτε αποζημίωση «θα καθοριστεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία μέσω της διαδικασίας πτώχευσης».

Η αύξηση των τιμών των καυσίμων και το ευχαριστώ στον Τραμπ

«Για περισσότερα από 30 χρόνια, η Spirit Airlines διαδραμάτισε πρωτοποριακό ρόλο στο να κάνει τα ταξίδια πιο προσιτά και να φέρει τους ανθρώπους κοντά, ενισχύοντας ταυτόχρονα την οικονομική προσιτότητα σε ολόκληρο τον κλάδο», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Spirit, Ντέιβ Ντέιβις.

«Ωστόσο, η ξαφνική και παρατεταμένη αύξηση των τιμών των καυσίμων τις τελευταίες εβδομάδες μάς άφησε τελικά χωρίς άλλη εναλλακτική λύση από το να επιδιώξουμε την ομαλή εκκαθάριση της εταιρείας. Η διατήρηση της επιχείρησης απαιτούσε εκατοντάδες εκατομμύρια επιπλέον δολάρια ρευστότητας που η Spirit απλώς δεν διαθέτει και δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει. Αυτό είναι εξαιρετικά απογοητευτικό και δεν είναι το αποτέλεσμα που επιθυμούσε κανείς μας», πρόσθεσε, ευχαριστώντας την κυβέρνηση Τραμπ για την εξέταση του ενδεχομένου παροχής έκτακτης χρηματοδότησης.

Αρκετές μεγάλες αεροπορικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των United, American και Frontier, δήλωσαν την Παρασκευή ότι θα συνδράμουν τους πελάτες της Spirit σε περίπτωση που ο αερομεταφορέας βάλει λουκέτο. Παράλληλα, η Southwest Airlines ανακοίνωσε νωρίς το Σάββατο ότι θα προσφέρει ειδικούς ναύλους στα γκισέ της στα αεροδρόμια αναχώρησης για τους κατόχους εισιτηρίων της Spirit: 200 δολάρια για πτήσεις από 1 έως 500 μίλια, 300 δολάρια για 501 έως 1.000 μίλια και 400 δολάρια για πτήσεις άνω των 1.000 μιλίων.

Η κατάρρευση της εταιρείας αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών των εισιτηρίων, σε μια περίοδο που οι ταξιδιώτες βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με το αυξημένο κόστος λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Από το Μίσιγκαν στη Φλόριντα

Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 1964 ως Clippert Trucking Company στο Μίσιγκαν, λειτούργησε αρχικά ως αεροπορική εταιρεία τσάρτερ τη δεκαετία του 1980. Στη συνέχεια, μετατράπηκε σε εταιρεία μεταφοράς επιβατών και το 1992 μετονομάστηκε σε Spirit Airlines. Το 1999 μετακόμισε την έδρα της στη Φλόριντα και σύντομα υιοθέτησε το μοντέλο του αερομεταφορέα υπερχαμηλού κόστους, προσφέροντας εξαιρετικά φθηνούς ναύλους στους ταξιδιώτες χωρίς τις επιπλέον παροχές των παραδοσιακών εταιρειών.

Άγνωστο παραμένει τι θα συμβεί με τα περιουσιακά στοιχεία της Spirit, που μέχρι τον περασμένο Άγουστο μίσθωνε 166 αεροσκάφη Airbus και είχε στην ιδιοκτησία της 48, με μέση ηλικία τα 5,5 έτη και μέσο μηνιαίο μίσθωμα 326.000 δολάρια.

Τα εναπομείναντα περιουσιακά στοιχεία πιθανότατα θα εκποιηθούν στο πλαίσιο της εκκαθάρισης, ανέφερε ο Σάι Γκιλάντ, σημειώνοντας ότι «θα δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες για όσους παραμείνουν στην αγορά».

Ευθύνες στην κυβέρνηση Μπάιντεν

Το λουκέτο αναζωπύρωσε επίσης τη συζήτηση γύρω από την απόφαση της κυβέρνησης Μπάιντεν να μπλοκάρει τη συγχώνευση της Spirit με την JetBlue, συμφωνία που κατέρρευσε στις αρχές του 2024 με το επιχείρημα ότι ήταν αντιανταγωνιστική.

Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση Τραμπ κατηγορεί την κυβέρνηση Μπάιντεν για την κατάρρευση της αεροπορικής εταιρείας, γεγονός είναι ότι η Spirit αντιμετώπιζε εδώ και χρόνια οικονομικά προβλήματα, καταγράφοντας απώλειες σχεδόν 5,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2020 έως το 2025.

«Δυστυχώς η κατάρρευση της Spirit είναι απλώς άλλο ένα σημάδι ότι το μοντέλο του υπερχαμηλού κόστους βρίσκεται υπό πραγματική πίεση επειδή το κόστος έχει αυξηθεί σε όλα τα επίπεδα και η ομπρέλα τιμολόγησης που κάποτε έκανε αυτό το μοντέλο να λειτουργεί έχει πραγματικά αλλάξει σημαντικά», τόνισε ο Γκιλάντ.

«Τι θλιβερό τέλος για μια πρωτοπόρο αεροπορική εταιρεία», έγραψε στο X ο Κάιλ Πότερ, συντάκτης του Thrifty Traveler. «Σε συνδυασμό με τις τιμές των καυσίμων, μπαίνουμε σε μια νέα εποχή υψηλότερων ναύλων», πρόσθεσε.

