ΣΑΒΒΑΤΟ 02.05.2026 16:04
02.05.2026 14:52

Ευρωπαϊκή Ένωση: «Απαράδεκτη η επιβολή δασμών 25% στα εισαγόμενα οχήματα που ανακοίνωσε ο Τραμπ»

Εννέα μήνες αφότου οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών έδωσαν τα χέρια, επικυρώνοντας τη διμερή εμπορική συμφωνία για δασμούς 15% στα περισσότερα προϊόντα, ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε έναν αιφνιδιασμό.

Επικαλούμενος παραβίαση αυτής της συμφωνίας, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα αυξήσει στο 25% τους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τόσο σε ανάρτησή του στο Truth social όσο και σε μετέπειτα δηλώσεις του, ο Τραμπ τόνισε ότι στόχος του είναι να ασκήσει πίεση στις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες να μεταφέρουν την παραγωγή τους σε αμερικανικό έδαφος.

Άμεση ήταν η αντίδραση των Βρυξελλών, με τον πρόεδρο της Επιτροπής Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μπερτ Λάνγκε να δηλώνει ότι «το σχέδιο του Τραμπ να επιβάλει δασμούς 25% στα οχήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απαράδεκτο. Από τους δασμούς σε περισσότερα από 400 προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου έως τη στοχοποίηση των οχημάτων, όλο αυτό δείχνει ξεκάθαρη αναξιοπιστία».

Για τεράστιο κόστος και επίπτωση στους καταναλωτές, προειδοποίησε η Ένωση Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας, καλώντας τις δύο πλευρές να ξεκινήσουν άμεσα συνομιλίες για την τήρηση της υπάρχουσας εμπορικής συμφωνίας.

