Μπούγας για πυροβολισμούς στο Εφετείο: Όπου υπάρχουν κενά ασφαλείας θα συμπληρωθούν

Νέα μέτρα ασφαλείας που θα καλύψουν τα κενά που διαπιστώθηκαν με την εισβολή του 89χρονου στο Εφετείο, πριν από λίγες ημέρες, προανήγγειλε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Μπουγάς παραδέχτηκε τα κενών ασφαλείας, στο Πρωτοδικείο, το Εφετείο και τον Άρειο Πάγο, ξεκαθάρισε ωστόσο ότι τα όποια κενά υποδειχθούν από την τριμελή επιτροπή (υπουργείο Δικαιοσύνης, ΕΛ.ΑΣ. και δικαστές) θα συμπληρωθούν.

«Υπάρχει συμβούλιο που αποφασίζει για τα μέτρα ασφάλειας στο οποίο προΐσταται ανώτατος αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας και ασφαλώς οποίο συμμετέχει και το υπουργείο Δικαιοσύνης σε αυτό το συλλογικό όργανο», εξήγησε.

Και πρόσθεσε: «Πράγματι υπήρξε κενό στα μέτρα ασφαλείας φαίνεται εκ του αποτελέσματος δεν μπορεί κανείς να το αρνηθεί. Θα δούμε και τι θα μας εισηγηθεί και το συμβούλιο το οποίο συμμετέχουν και δικαστές του οικείου δικαστηρίου».

Το τεχνικό κομμάτι των μέτρων

Στην ερώτηση για το αν σήμερα έχουν ληφθεί κάποια μέτρα ο κ. Μπούγας απάντησε καταφατικά ωστόσο δεν μπήκε σε λεπτομέρειες αναφορικά με το τεχνικό κομμάτι των μέτρων.

Παράλληλα, ο υφυπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε ότι σε κάθε περίπτωση δεν είναι ελληνικό φαινόμενο η παραβίαση των μέτρων ασφαλείας, λέγοντας ότι «σε όλα τα ευνομούμενα κράτη παρότι υπάρχουν αυστηρότατα πρωτόκολλα δυστυχώς κάποιοι παρυσφρύουν. Κατά το παρελθόν έχουμε γίνει μάρτυρες και φόνου συνηγόρου που ασκούσαν το υπερασπιστικό τους καθήκον».

«Σε κάθε περίπτωση ήταν περιστατικό που μας κινητοποίησε όλους όποια κενά υποδειχθούν και πρέπει να συμπληρωθούν θα το κάνει να είστε βέβαιοι για αυτό», κατέληξε.

