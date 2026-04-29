Θέση για το χθεσινό (28/4) περιστατικό με τους πυροβολισμούς στο Πρωτοδικείο Αθηνών από τον 89χρονο, ο οποίος κατάφερε να μπει ανενόχλητος στο μεγαλύτερο δικαστικό μέγαρο της χώρας και να τραυματίσει 4 δικαστικούς υπαλλήλους, παίρνει η Πανελλήνια Ένωση Δικαστικής Αστυνομίας (ΠΕΔΑ).

Μεταξύ άλλων, τα μέλη της Ένωσης Δικαστικής Αστυνομίας, με ανακοίνωσή της, καταγγέλλουν μόνιμη υποστελέχωση, έλλειψη κατάλληλης εκπαίδευσης και απουσία αναγκαίων πόρων.

«Η Δικαστική Αστυνομία δεν έχει ως κύριο σκοπό την φύλαξη κτηρίων, ειδικώς όταν τα κτήρια αυτά δεν ανήκουν σε Εισαγγελική Αρχή όπου και το προσωπικό της υπάγεται. Βεβαίως όμως η αρμοδιότητα αυτή ανήκει στην Υπηρεσία Δικαστικής Αστυνομίας αλλά ας αναλογιστούμε ότι η φύλαξη των δικαστικών καταστημάτων καθώς και η τήρηση της τάξης στις δικαστικές αίθουσες από μόνα τους απαιτούν έναν αριθμό της τάξεως των δύο 2.000 έως 3.000 Αστυνομικών σε όλη την επικράτεια», αναφέρει σε Δελτίο Τύπου της, τονίζοντας ότι ο αστυνομικός τομέας στελεχώνεται από προσωπικό λιγότερο από 500 άτομα πανελλαδικά και περίπου 100 στην Αθήνα.

Η ανακοίνωση της Πανελληνίας Ένωσης Δικαστικής Αστυνομίας:

«Η Πανελλήνια Ένωση Δικαστικής Αστυνομίας με αφορμή την πρόσφατη ένοπλη επίθεση στον χώρο του Πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών όπου και τραυματίστηκαν από πυρά Δικαστικοί Υπάλληλοι εκφράζει την συμπαράσταση της και εύχεται ταχεία ανάρρωση, τόσο σωματική όσο και ψυχική.

Η Ένωση μας θέλει επίσης να ενημερώσει το σύνολο των δημοσιογράφων σχετικά με την λειτουργία της Υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας, καθώς διαπιστώνει ότι υπάρχει μία λανθασμένη αντίληψη σχετικά με τις δυνατότητες της Υπηρεσίας μας και με τα καθήκοντα που καλούμαστε να αναλάβουμε, τόσο τα κύρια όσο και τα δευτερεύοντα.

Η Υπηρεσία μας διαιρείται σε Πολιτικό και Αστυνομικό Τομέα όπου το προσωπικό υπάγεται διοικητικά στις κατά τόπους Εισαγγελίες και διευθύνεται από τον εκάστοτε Προϊστάμενο Εισαγγελικό Λειτουργό.

-Ο Πολιτικός Τομέας στελεχώνεται από Επιστημονικό προσωπικό με κύρια καθήκοντα αυτά της παροχής επιστημονικής και τεχνικής συνδρομής στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς καθώς και την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προανάκρισης και ανακριτικών πράξεων.

-Ο Αστυνομικός Τομέας στελεχώνεται από Αστυνομικό προσωπικό με κύρια καθήκοντα αυτά της :

εκτέλεσης ενταλμάτων σύλληψης

εκτέλεσης αποφάσεων ποινικών δικαστηρίων

διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προανάκρισης και ανακριτικών πράξεων

επίδοση δικογράφων και διαδικαστικών εγγράφων

Επίσης στις αρμοδιότητες του Αστυνομικού Τομέα είναι και η ευταξία των δικαστικών συνεδριάσεων και η φύλαξη των δικαστικών καταστημάτων.

Ο Αστυνομικός Τομέας Πανελλαδικά ξεκίνησε με την στελέχωση πεντακοσίων (500) ατόμων το έτος 2024 όπου τα περίπου εκατό (100) υπηρετούν εντός της Εφετειακής Περιφέρειας Αθηνών, ενώ μέχρι σήμερα ο αριθμός αυτός ύστερα από ένα κύμα παραιτήσεων έχει μειωθεί σημαντικά. Τούτων δοθέντων και σε συνδυασμό με τον σκοπό ίδρυσης της Δικαστικής Αστυνομίας όπου είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης (Ν. 4963/2002), καθώς και ο έως τώρα υπερβολικά μικρός αριθμός στελέχωσης της, κάνουν αντιληπτό το γεγονός ότι η Δικαστική Αστυνομία ΔΕΝ έχει ως κύριο σκοπό την φύλαξη κτηρίων, ειδικώς όταν τα κτήρια αυτά δεν ανήκουν σε Εισαγγελική Αρχή όπου και το προσωπικό της υπάγεται.

Βεβαίως όμως η αρμοδιότητα αυτή ανήκει στην Υπηρεσία Δικαστικής Αστυνομίας αλλά ας αναλογιστούμε ότι η φύλαξη των δικαστικών καταστημάτων καθώς και η τήρηση της τάξης στις δικαστικές αίθουσες από μόνα τους απαιτούν έναν αριθμό της τάξεως των δύο (2) έως τριών (3) χιλιάδων Αστυνομικών σε όλη την επικράτεια.

Η Υπηρεσία μας παίρνοντας κατευθύνσεις από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, στα δύο (2) αυτά έτη λειτουργίας της, όσον αφορά το σύνολο των αρμοδιοτήτων της, δυστυχώς ουδέποτε εκτέλεσε άλλα καθήκοντα πλην αυτά των -επιδόσεων δικαστικών εγγράφων, -τήρησης της τάξεως των αιθουσών και -φύλαξης δυσκολία καθώς υφίσταται ένας μεγάλος αριθμός δυσκολιών προς την εκτέλεση τους όπως υπερβολικά μικρός αριθμός στελεχών και έλλειψη κατάλληλων χώρων για την καταστημάτων.

Μάλιστα ακόμα και τα καθήκοντα αυτά, εκτελούνται με τεράστια δημιουργία τμημάτων, έλλειψη κρίσιμων βασικών προϋποθέσεων όπως καθηκοντολογίου και κανονισμού λειτουργίας, έλλειψη σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων, μη επαρκής εκπαίδευση, σημαντικό νομοθετικό κενό ως προς την ομαλή άσκηση των καθηκόντων μας, αντικρουόμενες νομοθετικές διατάξεις ως προς το θεσμικό καθεστώς του προσωπικού, Δικαστικοί Αστυνομικοί οι οποίοι προσλήφθηκαν αλλά δεν έχουν περάσει βασική εκπαίδευση με συνέπεια να μην μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα, ένταξη του αστυνομικού προσωπικού σε μισθολογικό καθεστώς το οποίο δεν ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες συνθήκες άσκησης των καθηκόντων του, όπως αυτές απορρέουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (ενδεικτικά ως προς τον χρόνο εργασίας π.δ 394/2001 και το πειθαρχικό δίκαιο π.δ 120/2008),κάτι το οποίο χρήζει ΑΜΕΣΗΣ διόρθωσης και ορθής θεσμικής αποτύπωσης με γνώμονα την αρχή της αναλογικότητας και της ίσης μεταχείρισης.

Τα άνω ζητήματα είναι μόνο μερικά από τα κύρια, τα οποία σαν ‘Ένωση έχουμε φροντίσει να τα μεταφέρουμε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, αναμένοντας να βρεθούν οι κατάλληλες λύσεις.

Τέλος, η Ένωσή μας δηλώνει ότι όλοι οι Δικαστικοί Αστυνομικοί, ανεξαρτήτως των ζητημάτων που απασχολούν την Υπηρεσία, θα συνεχίσουν να επιτελούν το έργο τους προς την Ελληνική Δικαιοσύνη με τον μέγιστο βαθμό υπευθυνότητας και επαγγελματισμού, έχοντας πάντοτε ως γνώμονα την εκπλήρωση του καθήκοντος».

