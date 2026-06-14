Παροχολογία «πάνω από την κάλπη» – Τι να περιμένουν αγρότες, επαγγελματίες συνταξιούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο κυβερνητικός σχεδιασμός για μια εκτεταμένη προεκλογική επιχείρηση παροχών, με το Μέγαρο Μαξίμου να επιχειρεί να αναστρέψει το βαρύ κλίμα και τη διογκούμενη κοινωνική δυσαρέσκεια που καταγράφεται σε σειρά πρόσφατων δημοσκοπήσεων.

Υπό το βάρος των αρνητικών ευρημάτων, το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται σενάρια άμεσων και μελλοντικών παρεμβάσεων που αγγίζουν το σύνολο σχεδόν του εκλογικού σώματος, στοχεύοντας σε περίπου 4,7 εκατομμύρια πολίτες – έναν αριθμό που ξεπερνά κατά πολύ τους συμμετέχοντες στις ευρωεκλογές του 2024 και προσεγγίζει τα μεγέθη των εθνικών καλπών του 2023. Η στρατηγική αυτή, η οποία έρχεται ως απάντηση στη φθορά της κυβερνητικής παράταξης σε παραδοσιακές της δεξαμενές, περιλαμβάνει την επαναφορά μιας μορφής «δώρου» για συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους, καθώς και φορολογικές ελαφρύνσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Η κυβερνητική κινητοποίηση πυροδοτήθηκε από τα σαφή μηνύματα αποδοκιμασίας τριών μεγάλων κοινωνικών ομάδων που επιδεικνύουν σταθερά υψηλά ποσοστά συμμετοχής στις κάλπες.

● Πρώτον, οι ελεύθεροι επαγγελματίες βρίσκονται «στα κάγκελα» λόγω της τεκμαρτής φορολόγησης και του δυσβάσταχτου ενεργειακού κόστους.

● Δεύτερον, οι συνταξιούχοι βιώνουν την πλήρη εξανέμιση των εισοδημάτων τους από τον πληθωρισμό, λαμβάνοντας αυξήσεις της τάξης του 2,4% (με μηδενικές μάλιστα αυξήσεις στις επικουρικές και μόλις 1,2% για όσους έχουν προσωπική διαφορά), την ώρα που ο επίσημος πληθωρισμός καλπάζει στο 5,4% τον Απρίλιο και άνω του 5% τον Μάιο του 2026. Η διπλή φορολόγηση μέσω της Εισφοράς Αλληλεγγύης (ΕΑΣ) και η μη καταβολή των αναδρομικών έχουν παγιώσει τη χαμηλή προτίμησή τους προς τη Νέα Δημοκρατία.

● Τρίτον, οι δημόσιοι υπάλληλοι απομακρύνονται σταθερά, θορυβημένοι από τη σύνδεση της μονιμότητας με την αξιολόγηση στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης.

Για να αναχαιτιστεί αυτό το ρεύμα, το κυβερνητικό πακέτο επιστρατεύει δύο βασικά «γλυκαντικά». Το πρώτο αφορά τη σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου από το 55% για φυσικά πρόσωπα, αγρότες και επαγγελματίες, έως το 80% για τα νομικά πρόσωπα. Αν και το μέτρο αφορά 1,3 εκατομμύρια υπόχρεους, το πραγματικό όφελος – όπως και οι μικρές μειώσεις στους φορολογικούς συντελεστές για εισοδήματα από 10.001 έως 20.000 ευρώ – θα πιστοποιηθεί το καλοκαίρι του 2027 με την υποβολή των αντίστοιχων φορολογικών δηλώσεων. Κατά συνέπεια, πριν από τις κάλπες, οι πολίτες θα εισπράξουν μόνο τις κυβερνητικές εξαγγελίες.

Το δεύτερο και πιο άμεσο μέτρο αφορά την απόδοση μικρών «δώρων» συνολικού ύψους 400 ευρώ ετησίως (250 ευρώ λιγότερα από τα μισά των 800 ευρώ της περιόδου 2010 – 2012). Το μέτρο αυτό εξετάζεται ως αντίβαρο στη μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας για το 2026. Για τους συνταξιούχους, το κόστος ανέρχεται σε 1 δισεκατομμύριο ευρώ, εκ των οποίων τα 400 εκατομμύρια θα επιστρέψουν άμεσα στα κρατικά ταμεία μέσω φόρων και εισφορών υγείας. Αντίστοιχα, για τους 900.000 δημοσίους υπαλλήλους το κόστος θα ανέλθει στα 360 εκατομμύρια ευρώ, με τα μισά εξ αυτών να παρακρατούνται στην πηγή. Πρόκειται για μια κλασική προεκλογική τακτική, η οποία, ωστόσο, όπως έχει δείξει η πρόσφατη πολιτική ιστορία, δεν εγγυάται πάντοτε τη διάσωση της εκάστοτε κυβέρνησης.

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