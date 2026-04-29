Καιρός: Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου – Πρωτομαγιά με κρύο, βοριάδες και βροχές (video)

Η φετινή Πρωτομαγιά θα κυλήσει με έντονα φθινοπωρινό και κατά τόπους χειμωνιάτικο σκηνικό, καθώς η αλλαγή του καιρού φέρνει βροχές, τοπικές καταιγίδες, ισχυρούς βοριάδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε πολλές περιοχές της χώρας.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, από την Παρασκευή και μέσα στο Σαββατοκύριακο οι νεφώσεις θα είναι αυξημένες, με διαστήματα βροχών κυρίως στα ανατολικά, τα νότια και αρκετές ηπειρωτικές περιοχές, ενώ στα ορεινά δεν θα λείψουν και οι χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν πολύ ισχυροί, φτάνοντας τοπικά τα 8 μποφόρ, δημιουργώντας δυσκολίες στις θαλάσσιες μετακινήσεις και έντονη αίσθηση ψύχρας. Η θερμοκρασία θα παραμείνει χαμηλότερη από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, με μικρή βελτίωση να διαφαίνεται προς το τέλος του τριημέρου.

Συνολικά, πρόκειται για μια Πρωτομαγιά που περισσότερο θα θυμίζει μεταβατικό χειμωνιάτικο διάλειμμα παρά σταθερή ανοιξιάτικη περίοδο, αν και τα πρώτα στοιχεία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο για αισθητά θερμότερες, ενδεχομένως και καλοκαιρινές θερμοκρασίες προς τα τέλη της επόμενης εβδομάδας.

