Στον εισαγγελέα ο 89χρονος: «Ήθελα να προκαλέσω ντόρο»

Στον εισαγγελέα έφτασε λίγο πριν τις 10:30 ο 89χρονος που προκάλεσε τον τραυματισμό πέντε υπαλλήλων χθες σε ΕΦΚΑ Κεραμεικού και Πρωτοδικείο.

Ο ηλικιωμένος που συνελήφθη χθες στη Πάτρα προσπαθώντας να ξεφύγει, φέρεται να είπε στις Αρχές ότι δεν είχε σκοπό να σκοτώσει, αλλά να φοβίσει «το σύστημα».

«40 χρόνια εργασίας στο Σικάγο λαμβάνω σύνταξη 2.614 δολάρια. Το ΙΚΑ αλλοίωσε τα ένσημά μου. Από 472 έγιναν 37. 21 χρόνια αδικίας και ταλαιπωρίας από τις ελληνικές αρχές. Με προσέβαλαν: “Ήρθες από την Αμερική να πάρεις σύνταξη;”. Πυροβόλησα στο έδαφος, δεν στόχευσα άνθρωπο. Άφησα το όπλο και σημείωμα ως πράξη απελπισίας και διαμαρτυρίας. Είμαι 90 ετών. Προτιμώ τη φυλακή από το γηροκομείο. Είχα προειδοποιήσει από το 2019, με είχαν κλείσει στο Δαφνί. Καταγγέλλω ελλιπή έλεγχο ασφαλείας στον ΕΦΚΑ» φέρεται να είπε στους αστυνομικούς στη ΓΑΔΑ, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1.

«Αν ήθελα να σκοτώσω θα τους πυροβολούσα. Ντόρο ήθελα να προκαλέσω» είπε ακόμη.

Ο 89χρονος επιμένει στο προσωπικό του πρόβλημα με τα ένσημα και λέει πως αυτό όπλισε το χέρι του και τον έκανε να πάρει την απόφαση να σπείρει τον πανικό στον ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδοκείο.

Το χρονικό

Ο 89χρονος προχθές το βράδυ έκλεισε ραντεβού με ταξί για χτες το πρωί, προκειμένου να τον παραλάβει από το σπίτι της ανιψιάς του, όπου φιλοξενείτο, στα ‘Ανω Πατήσια, με προορισμό την Πάτρα.

Όταν τον παρέλαβε το ταξί το πρωί, προπλήρωσε τον οδηγό, αλλά του είπε να κάνουν μια στάση στον ΕΦΚΑ Κεραμικού, όπου μπήκε μέσα. Επειδή αργούσε ο ταξιτζής μετακινήθηκε σε άλλο σημείο γιατί εμπόδιζε την κίνηση.

Ο δράστης, αφού πυροβόλησε και τραυμάτισε τον υπάλληλο στον ΕΦΚΑ, βγήκε έξω, δεν είδε το ταξί, για αυτό πήρε άλλο ταξί και πήγε στην οδό Λουκάρεως.

Σημειώνεται ότι στον ΕΦΚΑ υπήρχε υπάλληλος σεκιούριτι στην είσοδο, αλλά σύμφωνα με αστυνομικές πηγές δήλωσε ότι ήταν στην τουαλέτα την κρίσιμη ώρα, για αυτό δεν είδε τον 89χρονο όταν έφτασε για να τον ελέγξει.

Στο κτίριο των δικαστηρίων ο 89χρονος μπήκε από είσοδο από την πλευρά του Πρωτοδικείου όπου δεν υπάρχει έλεγχος και κατευθύνθηκε στο κτήριο του πρώην Ειρηνοδικείου, όπου λειτουργούν διοικητικές υπηρεσίες και εισέβαλε σε γραφείο του ισογείου, όπου πυροβόλησε και τραυμάτισε στα πόδια ελαφρά τις τρεις γυναίκες υπαλλήλους, ενώ μία ακόμα έπαθε ισχυρό σοκ.

Αμέσως μετά, άφησε το όπλο σε ένα γραφείο, καθώς και τρεις επιστολές, μια εκ των οποίων προοριζόταν για τα μέσα ενημέρωσης, λέγοντας στους υπαλλήλους ότι εκεί εξηγούσε τους λόγους για όσα έκανε.

Την ώρα που έφευγε ο δράστης κάποιοι υπάλληλοι επιχείρησαν να τον ακολουθήσουν αλλά έκανε μια κίνηση ότι έχει και δεύτερο όπλο, για αυτό αναγκάστηκαν να σταματήσουν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την αστυνομία, κοντά στο σημείο εξόδου του 89χρονου υπήρχε περιπολικό, αλλά οι αστυνομικοί δεν άκουσαν τους πυροβολισμούς και κανείς δεν τους ενημέρωσε για να ακινητοποιήσουν το δράστη.

