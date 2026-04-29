29.04.2026 10:08

Καλαμάτα: Θρίλερ με τη δολοφονία σε στάβλο – Σεσημασμένο για ναρκωτικά το θύμα

Ένας άνδρας με καταγωγή από την Αλβανία βρέθηκε χθες (28/04/2026) νεκρός με τραύμα στο κεφάλι από πυροβολισμό μέσα σε στάβλο στην περιοχή του Μπουρνιά, στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας.

Το πτώμα εντόπισε λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι ένα ζευγάρι, μια 50χρονη Ελληνίδα και ένας 47χρονος Αλβανός, και άμεσα ειδοποίησαν τις Αρχές που απέκλεισαν το χώρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eleftheriaonline, το θύμα είναι ένας 44χρονος που πυροβολήθηκε με κυνηγετική καραμπίνα και ο οποίος ήταν φιλοξενούμενος στην περιοχή, όπως είπαν η 50χρονη και ο 47χρονος.

Το θύμα δεν ήταν κάτοικος Καλαμάτας, αλλά διέμενε μόνιμα στην περιοχή της Κορίνθου και πριν λίγα χρόνια είχε απασχολήσει τις Αρχές για υπόθεση ναρκωτικών, μιας και είχε συλληφθεί για καλλιέργεια φυτείας χασίς.

Ο στάβλος που βρέθηκε νεκρός ο αλλοδαπός ανήκει σε έναν 90χρονο Καλαματιανό.

Η κόρη του ηλικιωμένου ιδιοκτήτη του στάβλου είναι η 50χρονη που αντίκρισε το μακάβριο θέαμα, μαζί με τον 47χρονο Αλβανό σύντροφό της, ο οποίος διατηρούσε φιλικές σχέσεις με το θύμα και τον φιλοξενούσαν τις τελευταίες ημέρες στο στάβλο.

Το όπλο του εγκλήματος δεν έχει εντοπιστεί, με τις Αρχές να έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας και να στρέφουν τις έρευνες τους προς κάθε κατεύθυνση, αφού θεωρείται πως πρόκειται για ανθρωποκτονία.

Ανδρες της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας απέκλεισαν από νωρίς το απόγευμα το χώρο και προχώρησαν σε ανακρίσεις, συλλέγοντας στοιχεία και βιντεοληπτικό υλικό από επιχειρήσεις της περιοχής του Μπουρνιά.

Στο σημείο του εγκλήματος βρέθηκε ιατροδικαστής από την Κόρινθο. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στην υπόθεση, δίνοντας περαιτέρω στοιχεία στην Αστυνομία προκειμένου να φτάσει στα ίχνη του δράστη ή των δραστών.

