Βρέθηκε πτώμα σε στάβλο στην Καλαμάτα, εξετάζεται το σενάριο της δολοφονίας

Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία για σορό άνδρα που εντοπίστηκε σε στάβλο στην περιοχή Μπουρνιά της Καλαμάτας.

Το θύμα φέρει τραύμα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι.

Η αστυνομικοί παίρνουν κατάθεση από άτομο, που φέρεται να είχε εργασιακές σχέσεις με το θύμα.

