Παιδί διασωληνωμένο μετά από επίθεση σκύλου στα Χανιά

Διασωληνωμένο στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων νοσηλεύεται 4χρονο παιδί, που δέχθηκε επίθεση από σκύλο.

Το παιδί δέχθηκε επίθεση από σκύλο το μεσημέρι της Τρίτης στο χωριό Βατόλλακος. Φέρει βαριά τραύματα κυρίως στο πρόσωπο και στο σώμα

Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων το παιδί θα μεταφερθεί τις επόμενες ώρες στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ.

Για την ώρα παραμένουν αδιευκρίνιστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό, σύμφωνα με το Cretalive.

