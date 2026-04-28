Άγιος Δημήτριος: Προφυλακίστηκε ο 20χρονος για τη δολοφονία του 27χρονου – «Δεν ήθελε να τον σκοτώσει, επιχείρησε να αυτοκτονήσει»

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 20χρονος για τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο.

Ο 20χρονος πήγε το πρωί της Τρίτης (28.04.2026) στο Ναυτοδικείο Πειραιά φορώντας αλεξίσφαιρο και με σκυμμένο κεφάλι προκειμένου να απολογηθεί.

Ο κατηγορούμενος παρέμεινε για περίπου 3,5 ώρες στο γραφείο του ανακριτή, όπου έδωσε τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα, υποστηρίζοντας ότι η πράξη του δεν ήταν προσχεδιασμένη.

Όπως φέρεται να ισχυρίστηκε, το περιστατικό οφείλεται σε «κακιά στιγμή», ενώ τόνισε ότι έφερε το μαχαίρι μαζί του για λόγους προστασίας και όχι με πρόθεση να σκοτώσει.

Όπως δήλωσε ο συνήγορός του, Ευάγγελος Μπιτσαξής, ο 20χρονος ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος και εξέφρασε τη θλίψη του και την οδύνη του για το γεγονός, ενώ υποστήριξε πως δεν ήθελε να αφαιρέσει τη ζωή του θύματος, ενώ όπως δήλωσε ο συνήγορός του, ο κατηγορούμενος επιχείρησε να αυτοκτονήσει.

Αναβολή για τους άλλους τρεις κατηγορούμενους

Σημειώνεται ότι η δίκη των τριών ατόμων που κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία έλαβε αναβολή για τις 10 Μαΐου, περιπλέκοντας περαιτέρω το ήδη βαρύ κατηγορητήριο.

Πρόκειται για τη 20χρονη σύντροφο του δράστη, έναν συνομήλικό του φίλο και ακόμη μία 20χρονη, οι οποίοι φέρονται να βρίσκονταν στο πλευρό του μετά τη δολοφονία, ενισχύοντας τα ερωτήματα γύρω από τη στάση τους.

