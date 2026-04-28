ΤΡΙΤΗ 28.04.2026 14:55
28.04.2026 13:13

Ελαιώνας: Νέο πάρκο 25 στρεμμάτων, εντυπωσιακές φωτογραφίες – «Από χωματερή σε πνεύμονα πρασίνου» λέει ο Χάρης Δούκας

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσίασε τις εργασίες για το νέο πάρκο 25 στρεμμάτων στον Ελαιώνα, τον νέο πνεύμονα πρασίνου της πόλης.

«Από τις μακέτες, στα έργα! Μια πρώην χωματερή μετατρέπεται, ύστερα από σκληρή δουλειά, στον μεγαλύτερο πνεύμονα πρασίνου της πόλης μας! Ο νέος Ελαιώνας ετοιμάζεται για να μας υποδεχθεί όλους! Εκατοντάδες δέντρα, γήπεδα, χώροι για σκύλους, μια νέα λεωφόρος και θέα που φτάνει μέχρι τον Παρθενώνα! Η Αθήνα αλλάζει ΤΩΡΑ!», αναφέρει ο Δήμαρχος Αθηναίων.

Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα:

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

