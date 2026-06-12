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12.06.2026 20:57

Συναγερμός στο αεροδρόμιο της Αττάλειας: Boeing συγκρούστηκε με πύργο ραντάρ κατά την προσγείωση – Σώοι οι 267 επιβάτες

12.06.2026 20:57
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Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (11/6) στο αεροδρόμιο της Αττάλειας στην Τουρκία, όταν ένα αεροπλάνο Boeing 777 -3Q8 (TC-LKD) συγκρούστηκε κατά την προσγείωσή του με έναν πύργο ραντάρ.

Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Hürriyet, το αεροπλάνο εισήλθε σε λάθος διάδρομο τροχοδρόμησης κατά την τροχοδρόμηση μετά την προσγείωση και χτύπησε έναν πύργο ραντάρ που ανήκει στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Όλοι οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Μόνο τρεις τραυματίστηκαν ελαφρά, σύμφωνα με δήλωση του τουρκικού Υπουργείου Μεταφορών. Τόσο το αεροσκάφος όσο και ο πύργος ραντάρ υπέστησαν υλικές ζημιές από τη σύγκρουση. Φωτογραφίες από το σημείο καταγράφουν το κατεστραμμένο φτερό του αεροσκάφους και μια τρύπα στο σώμα του.

Ο Yahya Üstün, επικεφαλής επικοινωνίας της Turkish Airlines, η οποία συνδέεται με το συγκεκριμένο αεροσκάφος, έγραψε σε μία ανάρτησή του στο X ότι η δεξιά πτέρυγα του αεροσκάφους ήρθε σε επαφή με τον πύργο ραντάρ, ενώ πρόσθεσε ότι ένας επιβάτης που υπέστη ελαφρά τραύματα ήταν «σε καλή υγεία».

Επίσης, επισήμανε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη τεχνική έρευνα σχετικά με το περιστατικό.

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