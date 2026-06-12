Συναγερμός στο αεροδρόμιο της Αττάλειας: Boeing συγκρούστηκε με πύργο ραντάρ κατά την προσγείωση – Σώοι οι 267 επιβάτες

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (11/6) στο αεροδρόμιο της Αττάλειας στην Τουρκία, όταν ένα αεροπλάνο Boeing 777 -3Q8 (TC-LKD) συγκρούστηκε κατά την προσγείωσή του με έναν πύργο ραντάρ.

Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Hürriyet, το αεροπλάνο εισήλθε σε λάθος διάδρομο τροχοδρόμησης κατά την τροχοδρόμηση μετά την προσγείωση και χτύπησε έναν πύργο ραντάρ που ανήκει στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

✈️🇹🇷 Eine auf den Namen TC-LKD registrierte Maschine von Turkish Airlines, die auf dem Flug von Istanbul nach Antalya eingesetzt wurde, wurde nach der Landung auf dem Flughafen Antalya beschädigt.



🚨 Während des Rollvorgangs (Taxiing) kollidierte das Flugzeug mit einem Radarmast… pic.twitter.com/MyNcQZw1hO — Laura 🇩🇪 (@1980Aktuell) June 12, 2026

Όλοι οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Μόνο τρεις τραυματίστηκαν ελαφρά, σύμφωνα με δήλωση του τουρκικού Υπουργείου Μεταφορών. Τόσο το αεροσκάφος όσο και ο πύργος ραντάρ υπέστησαν υλικές ζημιές από τη σύγκρουση. Φωτογραφίες από το σημείο καταγράφουν το κατεστραμμένο φτερό του αεροσκάφους και μια τρύπα στο σώμα του.

Ο Yahya Üstün, επικεφαλής επικοινωνίας της Turkish Airlines, η οποία συνδέεται με το συγκεκριμένο αεροσκάφος, έγραψε σε μία ανάρτησή του στο X ότι η δεξιά πτέρυγα του αεροσκάφους ήρθε σε επαφή με τον πύργο ραντάρ, ενώ πρόσθεσε ότι ένας επιβάτης που υπέστη ελαφρά τραύματα ήταν «σε καλή υγεία».

TK2430 sayılı İstanbul–Antalya seferini gerçekleştiren TC-LKD tescilli Boeing 777 uçağımızın, Antalya Havalimanı’nda park yerine yanaşması sırasında sağ kanadı yer radar anten direğine temas etmiştir.



Uçağımızdaki 267 yolcumuz güvenli şekilde tahliye edilmiş olup, hafif… June 11, 2026

Επίσης, επισήμανε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη τεχνική έρευνα σχετικά με το περιστατικό.

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