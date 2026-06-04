Φρανκφούρτη: Boeing 787 της Lufthansa… κατέρρευσε στο αεροδρόμιο – Τουλάχιστον 10 τραυματίες (Video)

Kατάρρευση του εμπρόσθιου συστήματος προσγείωσης (nose wheel) υπέστη ένα αεροσκάφος Boeing 787 της Lufthansa ενώ βρισκόταν στον χώρο στάθμευσης αεροσκαφών (apron) του αεροδρομίου της Φρανκφούρτης νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 10 άτομα να τραυματιστούν από τη βύθισην του ρύγχους τπυ.

Η Lufthansa επιβεβαίωσε το περιστατικό, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

WATCH: A Lufthansa Boeing 787-9 Dreamliner (D-ABPQ) sustained substantial damage after its nose landing gear collapsed while parked at the gate at Frankfurt Airport.



The incident led to the cancellation of today's LH450 to LAX service as airport and airline teams assess the… pic.twitter.com/BPdK5fWVVk — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) June 4, 2026

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρίας, επρόκειτο για αεροσκάφος Boeing 787-9, ηλικίας μόλις ενός έτους, το οποίο βρισκόταν στη διαδικασία προετοιμασίας για αναχώρηση με προορισμό το Λος ‘Αντζελες. Ξαφνικά στις 13:45 (ώρα Ελλάδος) ο πρόσθιος τροχός υποχώρησε και το ρύγχος του αεροσκάφους προσέκρουσε με δύναμη στο έδαφος. Μέλη του πληρώματος και εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο βρίσκονται μεταξύ των τραυματιών, δεν έχει ωστόσο διευκρινιστεί η ακριβής κατάστασή τους. Οι επιβάτες δεν είχαν ακόμη επιβιβαστεί.

Εκπρόσωπος της Fraport, της εταιρείας που διαχειρίζεται το μεγαλύτερο αεροπορικό κόμβο της Γερμανίας, δήλωσε ότι το συμβάν σημειώθηκε περίπου στις 12:45 μ.μ. τοπική ώρα.

Το Boeing 787 Dreamliner, δικινητήριο αεροσκάφος ευρείας ατράκτου που χρησιμοποιεί η Lufthansa κυρίως για πτήσεις μεγάλων αποστάσεων, αποτελεί σχετικά πρόσφατη προσθήκη στον στόλο της γερμανικής αεροπορικής εταιρείας.

Σύμφωνα με την Fraport, όσο το αεροσκάφος παραμένει στο σημείο, θα πρέπει να αναμένονται διαταραχές στην εναέρια κυκλοφορία.

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