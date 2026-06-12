Τουλάχιστον 1 νεκρός σε περιστατικό με πυροβολισμούς στο Τέξας – «Εξουδετερώθηκε» ο δράστης (Video)

Ένας δράστης που άνοιξε πυρ στην πόλη Μίντλαντ του Δυτικού Τέξας σκοτώθηκε την Παρασκευή μετά από συμπλοκή με την αστυνομία μετά από μια επίθεση που άφησε ένα άτομο νεκρό και τουλάχιστον εννέα τραυματίες, δήλωσαν αξιωματούχοι της πόλης.

Η αστυνομία του Μίντλαντ δήλωσε ότι η κατάσταση με τον ενεργό δράστη έληξε ώρες αφότου ξέσπασαν πυροβολισμοί σε ένα μέρος της πόλης, πριν καταλήξουν κοντά σε ένα κτηνιατρικό νοσοκομείο.

Η αστυνομία δεν ανέφερε αμέσως πώς πέθανε ο ύποπτος.

Οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε ένα περιστατικό με ένοπλο στο τετράγωνο 4600 της Γουέστ Γουόλ Στριτ και άκουσαν «πυροβολισμούς από το κτίριο», δήλωσε η αστυνομία.

Active Shooter in Midland TX , hearing there are injuries. pic.twitter.com/gv0t4hYC3x — Bullet Mae (@malindanina) June 12, 2026

Εννέα τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Μίντλαντ Μεμόριαλ, δήλωσε εκπρόσωπος του νοσοκομείου. Τέσσερα άτομα υποβάλλονταν σε χειρουργικές επεμβάσεις και πέντε είναι σε σταθερή κατάσταση.

Active shooter in Midland, Texas. Multiple shots fired. pic.twitter.com/zjxGBZe6rU — Open Source Intel (@Osint613) June 12, 2026

«Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι απόλυτα με τα θύματα και τις οικογένειές τους», δήλωσε η δήμαρχος Λόρι Μπλοκ σε συνέντευξη Τύπου.

🔴 #AHORA | Un supuesto incidente con un tirador activo deja hospitalizadas a varias personas en Texas, Estados Unidos.pic.twitter.com/Aflg9UJlZd June 12, 2026

Η Μπλοκ δήλωσε ότι δημιουργήθηκε περίμετρος και ο ύποπτος «περιορίστηκε». Η SWAT βρίσκεται στο σημείο και πολλές υπηρεσίες επιβολής του νόμου έχουν ανταποκριθεί.

Η δήμαρχος δήλωσε ότι οι αξιωματούχοι δεν έχουν επιβεβαιωμένες λεπτομέρειες για τον ύποπτο ή για τα θύματα. Το περιστατικό πιστεύεται ότι ξεκίνησε στο νοτιοανατολικό Μίντλαντ και εξελίχθηκε σε όλο το νότιο Μίντλαντ.

We are aware of the ongoing incident near Industrial Avenue and Wall Street.



At this time, public safety personnel are actively responding, and we ask the public to avoid the area until further notice.



Additional information will be released as it becomes available. pic.twitter.com/E5D4nNEfq2 June 12, 2026

Οι αξιωματούχοι της πόλης κάλεσαν το κοινό να αποφεύγει την περιοχή.

«Περισσότερες πληροφορίες θα δημοσιευτούν μόλις γίνουν διαθέσιμες», ανέφερε η πόλη σε ανάρτηση στο X.

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε ένα «τελικό κείμενο της ειρηνευτικής συμφωνίας»

Έλον Μασκ, ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στην ιστορία μετά το ντεμπούτο της SpaceX στον Nasdaq

«Μπουρλότο» έριξε η Τούλσι Γκάμπαρντ: Οι ΗΠΑ χρηματοδότησαν 120 βιολογικά εργαστήρια – Έρευνες με μεταδοτικά παθογόνα στην Ουκρανία και σε δεκάδες χώρες