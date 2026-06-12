Τουλάχιστον 1 νεκρός σε περιστατικό με πυροβολισμούς στο Τέξας – «Εξουδετερώθηκε» ο δράστης (Video)

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Ένας δράστης που άνοιξε πυρ στην πόλη Μίντλαντ του Δυτικού Τέξας σκοτώθηκε την Παρασκευή μετά από συμπλοκή με την αστυνομία μετά από μια επίθεση που άφησε ένα άτομο νεκρό και τουλάχιστον εννέα τραυματίες, δήλωσαν αξιωματούχοι της πόλης.
Η αστυνομία του Μίντλαντ δήλωσε ότι η κατάσταση με τον ενεργό δράστη έληξε ώρες αφότου ξέσπασαν πυροβολισμοί σε ένα μέρος της πόλης, πριν καταλήξουν κοντά σε ένα κτηνιατρικό νοσοκομείο.
Η αστυνομία δεν ανέφερε αμέσως πώς πέθανε ο ύποπτος.
Οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε ένα περιστατικό με ένοπλο στο τετράγωνο 4600 της Γουέστ Γουόλ Στριτ και άκουσαν «πυροβολισμούς από το κτίριο», δήλωσε η αστυνομία.
Εννέα τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Μίντλαντ Μεμόριαλ, δήλωσε εκπρόσωπος του νοσοκομείου. Τέσσερα άτομα υποβάλλονταν σε χειρουργικές επεμβάσεις και πέντε είναι σε σταθερή κατάσταση.
«Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι απόλυτα με τα θύματα και τις οικογένειές τους», δήλωσε η δήμαρχος Λόρι Μπλοκ σε συνέντευξη Τύπου.
Η Μπλοκ δήλωσε ότι δημιουργήθηκε περίμετρος και ο ύποπτος «περιορίστηκε». Η SWAT βρίσκεται στο σημείο και πολλές υπηρεσίες επιβολής του νόμου έχουν ανταποκριθεί.
Η δήμαρχος δήλωσε ότι οι αξιωματούχοι δεν έχουν επιβεβαιωμένες λεπτομέρειες για τον ύποπτο ή για τα θύματα. Το περιστατικό πιστεύεται ότι ξεκίνησε στο νοτιοανατολικό Μίντλαντ και εξελίχθηκε σε όλο το νότιο Μίντλαντ.
Οι αξιωματούχοι της πόλης κάλεσαν το κοινό να αποφεύγει την περιοχή.
«Περισσότερες πληροφορίες θα δημοσιευτούν μόλις γίνουν διαθέσιμες», ανέφερε η πόλη σε ανάρτηση στο X.
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