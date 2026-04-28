search
ΤΡΙΤΗ 28.04.2026 14:55
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.04.2026 12:28

«Chios Pass» και «Kythira Pass» 2026: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για τα 6.600 vouchers μέχρι 300 ευρώ – Οι δικαιούχοι

kithira 665- new

Ανοίγουν την Πέμπτη 14 Μαΐου, οι αιτήσεις για συνολικά 6.600 vouchers που θα δοθούν ως «Chios Pass» 2026 και «Kythira Pass» 2026 (3.000 για Χίο και 3.600 για Κύθηρα).

Η υλοποίηση της δράσης θα πραγματοποιηθεί σε δύο διακριτές φάσεις, την πρώτη κατά το διάστημα Μαΐου – Ιουνίου 2026 και τη δεύτερη κατά το διάστημα Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2026, ενώ τυχόν αδιάθετα ποσά από την πρώτη φάση θα μεταφερθούν στη δεύτερη.

Αφορούν επιδοτούμενες διακοπές με voucher σε Χίο και Κύθηρα αντίστοιχα, με ποσά μέχρι 300 ευρώ, το οποίο πιστώνεται σε ψηφιακή κάρτα.

Τα ποσά είναι 300 ευρώ (Chios Pass) και 250 ευρώ (Kythira Pass).

Τα χρήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαμονή σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα καταλύματα και camping.

Βασική προϋπόθεση η επιχείρηση στον κλάδο του τουρισμού να διαθέτει POS.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν αίτηση μέσω της πλατφόρμας του gov ή μέσω του ΚΕΠ. Οι αιτήσεις θα κλείσουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι ενήλικοι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, με κριτήριο τη φορολογική δήλωση του 2024. Σημειώνεται πως η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν επηρεάζει τη λήψη άλλων κοινωνικών επιδομάτων.

Από τη διαδικασία επιλογής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω κλήρωσης μετά τη λήξη των αιτήσεων, εξαιρούνται:

Η υλοποίηση της δράσης γίνεται από την Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.), υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2027. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Διαβάστε επίσης:

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

680654317_1369514078545807_6755104846433707663_n
ΣΙΝΕΜΑ

sakis arnaoutoglou epitropi 2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ert_ktirio_new
MEDIA

delfi-advertorial
ADVERTORIAL

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ilikiomenoi-new
ΥΓΕΙΑ

tzavelas- tasoylas- tsoykala – marinakis- new
ΚΑΛΧΑΣ

PODCAST TSORTEKIS SITE 28.04
PODCASTS

efka-pirovolismoi
ΕΛΛΑΔΑ

stelios loymakis 2
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

parastasi-new
680654317_1369514078545807_6755104846433707663_n
sakis arnaoutoglou epitropi 2026
1 / 3