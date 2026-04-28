«Chios Pass» και «Kythira Pass» 2026: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για τα 6.600 vouchers μέχρι 300 ευρώ – Οι δικαιούχοι

Ανοίγουν την Πέμπτη 14 Μαΐου, οι αιτήσεις για συνολικά 6.600 vouchers που θα δοθούν ως «Chios Pass» 2026 και «Kythira Pass» 2026 (3.000 για Χίο και 3.600 για Κύθηρα).

Η υλοποίηση της δράσης θα πραγματοποιηθεί σε δύο διακριτές φάσεις, την πρώτη κατά το διάστημα Μαΐου – Ιουνίου 2026 και τη δεύτερη κατά το διάστημα Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2026, ενώ τυχόν αδιάθετα ποσά από την πρώτη φάση θα μεταφερθούν στη δεύτερη.

Αφορούν επιδοτούμενες διακοπές με voucher σε Χίο και Κύθηρα αντίστοιχα, με ποσά μέχρι 300 ευρώ, το οποίο πιστώνεται σε ψηφιακή κάρτα.

Τα ποσά είναι 300 ευρώ (Chios Pass) και 250 ευρώ (Kythira Pass).

Τα χρήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαμονή σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα καταλύματα και camping.

Βασική προϋπόθεση η επιχείρηση στον κλάδο του τουρισμού να διαθέτει POS.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν αίτηση μέσω της πλατφόρμας του gov ή μέσω του ΚΕΠ. Οι αιτήσεις θα κλείσουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι ενήλικοι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, με κριτήριο τη φορολογική δήλωση του 2024. Σημειώνεται πως η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν επηρεάζει τη λήψη άλλων κοινωνικών επιδομάτων.

Από τη διαδικασία επιλογής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω κλήρωσης μετά τη λήξη των αιτήσεων, εξαιρούνται:

Όσοι έχουν επιλεγεί για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ (περιόδων 2025-2026 ή 2026-2027) .

. Όσοι λαμβάνουν αντίστοιχη ενίσχυση από άλλους φορείς.

Οι μόνιμοι κάτοικοι της Χίου και των Κυθήρων.



Η υλοποίηση της δράσης γίνεται από την Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.), υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2027. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

