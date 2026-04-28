search
ΤΡΙΤΗ 28.04.2026 12:02
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Δίκη για τα Τέμπη: Μήνυση στον Καραμανλή θα υποβάλλει ο κατηγορούμενος επιθεωρητής του ΟΣΕ – Νέα ένταση στη διαδικασία (Video)

Μήνυση κατά του πρώην υπουργού Υποδομών Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, για τις ευθύνες του στον έγκλημα των Τεμπών θα υποβάλει ο κατηγορούμενος επιθεωρητής του ΟΣΕ στη Λάρισα, σε βάρος του οποίου το δημόσιο δήλωσε παράσταση υποστήριξη της κατηγορίας, όπως δήλωσε ο συνήγορός του, Θέμης Σοφός.

Η μήνυση αναμένεται να υποβληθεί στο πλαίσιο της υπόθεσης που χειρίζεται ο Άρειος Πάγος, σύμφωνα με τον κ. Σοφό, ο οποίος άσκησε κριτική και στη στάση του νυν αρμόδιου αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος ζήτησε την υποστήριξη κατηγορίας για τον επιθεωρητή.

Μιλώντας στο δικαστήριο, ο Θ. Σοφός τόνισε ότι ο κ. Κυρανάκης δηλώνει ουσιαστικά παράσταση προς υποστήριξης κατηγορίας για αδικήματα τα οποία διαπράττει ο ίδιος καθημερινά, καθώς μέχρι σήμερα υπάρχουν ζητήματα με τη φωτοσήμανση και την τηλεδιοίκηση. Η πλευρά του επιθεωρητή σημείωσε επίσης ότι είχε προειδοποιήσει ουκ ολίγες φορές για τα σοβαρά προβλήματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Εν τω μεταξύ, οι συνήγοροι συγγενών θυμάτων του δυστυχήματος, Ζωή Κωνσταντοπούλου και Νίκος Κωνσταντόπουλος λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, τόνισαν ότι «θα διεκδικήσουμε τη συνέχιση της δίκης, θα διεκδικήσουμε να μην γίνει δεκτή η παράσταση του ελληνικού δημοσίου, θα διεκδικήσουμε διαφάνεια και αλήθεια και ζητάμε την κάλυψη της δίκης».

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΥΓΕΙΑ

ΚΑΛΧΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

PODCASTS

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3