Άγιος Δημήτριος: Υπό δρακόντεια μέτρα στο Ναυτοδικείο Πειραιά ο φερόμενος ως δολοφόνος

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και με τον ίδιο να σκεπάζει το πρόσωπό του με κουκούλα μπουφάν, οδηγήθηκε στο Ναυτοδικείο Πειραιά ο 20χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος θα υποστηρίξει ότι τραυμάτισε το θύμα κατά τη διάρκεια συμπλοκής, χωρίς να αντιληφθεί πως το πλήγμα ήταν θανατηφόρο, καθώς έπληξε την καρδιά.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι θα ισχυριστεί ότι γνώριζε πως είχε τραυματίσει τον 27χρονο, όχι όμως ότι τον είχε σκοτώσει. Παράλληλα, θα τονίσει ότι έφερε το μαχαίρι για λόγους αυτοπροστασίας και δεν είχε πρόθεση να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή.

Όσον αφορά τις ενέργειές του μετά τη δολοφονία -όπως η αλλαγή ρούχων, το πλύσιμο και η απόκρυψη του μαχαιριού– φέρεται να τις αποδίδει στον φόβο και τον πανικό που τον κυρίευσαν. Επιπλέον, αναμένεται να δηλώσει ότι πληροφορήθηκε τον θάνατο του 27χρονου αργότερα την ίδια νύχτα.

