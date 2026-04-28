search
ΤΡΙΤΗ 28.04.2026 12:02
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.04.2026 10:06

Άγιος Δημήτριος: Υπό δρακόντεια μέτρα στο Ναυτοδικείο Πειραιά ο φερόμενος ως δολοφόνος

28.04.2026 10:06
agios_dimitrios_01

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και με τον ίδιο να σκεπάζει το πρόσωπό του με κουκούλα μπουφάν, οδηγήθηκε στο Ναυτοδικείο Πειραιά ο 20χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος θα υποστηρίξει ότι τραυμάτισε το θύμα κατά τη διάρκεια συμπλοκής, χωρίς να αντιληφθεί πως το πλήγμα ήταν θανατηφόρο, καθώς έπληξε την καρδιά.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι θα ισχυριστεί ότι γνώριζε πως είχε τραυματίσει τον 27χρονο, όχι όμως ότι τον είχε σκοτώσει. Παράλληλα, θα τονίσει ότι έφερε το μαχαίρι για λόγους αυτοπροστασίας και δεν είχε πρόθεση να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή.

Όσον αφορά τις ενέργειές του μετά τη δολοφονία -όπως η αλλαγή ρούχων, το πλύσιμο και η απόκρυψη του μαχαιριού– φέρεται να τις αποδίδει στον φόβο και τον πανικό που τον κυρίευσαν. Επιπλέον, αναμένεται να δηλώσει ότι πληροφορήθηκε τον θάνατο του 27χρονου αργότερα την ίδια νύχτα.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
diaititis-kitrini-karta
koinonikos_tourismos_new
Megan Thee Stallion–new
kosmimata_sutterstock
teherani-afisa-taxitzis
Δείτε όλες τις ειδήσεις
ilikiomenoi-new
tzavelas- tasoylas- tsoykala – marinakis- new
stelios loymakis 2
PODCAST TSORTEKIS SITE 28.04
stegastika daneia 77- new
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 28.04.2026 12:02
diaititis-kitrini-karta
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η FIFA φέρνει αλλαγές στο Μουντιάλ – Τα νέα δεδομένα με τις κίτρινες κάρτες

koinonikos_tourismos_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Και νέα παράταση για τον Κοινωνικό Τουρισμό – «Κολλάει»… ασυστόλως η πλατφόρμα

Megan Thee Stallion–new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Πρόωρη αυλαία για τη Megan Thee Stallion στο Μπρόντγουεϊ

1 / 3